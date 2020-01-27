Коби Брайант разбился в авиакатастрофе: стали известны подробности трагедии

Коби Брайант умер в результате крушения вертолета / Фото twitter.com/LASDHQ

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе по пути на тренировку по баскетболу на стадионе Лейкерс.

Перед падением вертолет около 15 минут кружил над городом Глендейл. Радар показал, что вертолет Брайанта обернул 10 кругов, после этого произошло столкновение воздушного судна со склоном горы в Калабасасе. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета произошло в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса вызвало пожар.

По данным CNN, на борту вертолета кроме Коби Брайанта было еще восемь человек. Сообщается также, что баскетболист регулярно пользовался этим видом транспорта.

Фото twitter.com/LASDHQ

Напомним, вечером 26 января стало известно, что легендарный баскетболист Кобе Брайант погиб в авикатастрофе. Местные власти подтвердили гибель 41-летнего спортсмена. По данным СМИ, вместе с баскетболистом в самолете находилась его дочь 13-летняя Джанна Мария.

Кобе Брайант катастрофа - опубликовано видео с места крушения вертолета:

Коби Брайант выступал на профессиональном уровне с 1996 по 2016 годы и стал настоящей легендой Лос-Анджелес Лейкерс и НБА. Он 5 раз становился чемпионом самой популярной баскетбольной лиги. Также дважды выигрывал золотую медаль Олимпийских игр в 2008 и 2012 годах в составе сборной США.