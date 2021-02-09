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Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы

9 февраля 2021, 22:27
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Вертолет упал в очке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.

Во Франции разбился вертолет

Во Франции в Альпах возле популярного горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолет, в результате катастрофы погибло два человека, а еще трое попали в больницу, сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.

Сигнал о крушении вертолета поступил примерно в 17:20 по местному времени во вторник, 9 февраля. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.

Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

Авиакатастрофы в мире - о чем сообщал ранее Главред:

  • Утром, 24 января, разбился самолет с игроками и президентом бразильского клуба Пальмас сразу после взлета. Как сообщает издание Globo, воздушное судно не смогло набрать высоту и упало недалеко от аэродрома в районе Лузимангес в Порто-Насиональ, муниципалитете, расположенном в 60 км к югу от Пальмаса.
  • В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
  • 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.
Франция вертолеты Авикатастрофа Куршавель горнолыжный курорт
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