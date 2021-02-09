Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы

Вертолет упал в очке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.
Во Франции в Альпах возле популярного горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолет, в результате катастрофы погибло два человека, а еще трое попали в больницу, сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.
Сигнал о крушении вертолета поступил примерно в 17:20 по местному времени во вторник, 9 февраля. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.
Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.
По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.
Авиакатастрофы в мире - о чем сообщал ранее Главред:
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Автор: Екатерина Трохимчук