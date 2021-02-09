Возле горнолыжного курорта во Франции разбился вертолет, есть жертвы

Во Франции разбился вертолет

Во Франции в Альпах возле популярного горнолыжного курорта Куршевель разбился вертолет, в результате катастрофы погибло два человека, а еще трое попали в больницу, сообщает пресс-служба префектуры департамента Савойя в Twitter.

Сигнал о крушении вертолета поступил примерно в 17:20 по местному времени во вторник, 9 февраля. Он упал в точке на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар.

Спасательная бригада прибыла на место происшествия примерно через 40 минут.

По предварительным данным, два человека погибли, еще один в критическом состоянии был доставлен в больницу. Два других пассажира с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

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