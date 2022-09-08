"Как-то тревожно мне": побитый Соловьев впал в депрессию из-за успехов ВСУ

Российского пропагандиста Соловьева, вероятно, избили / скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев появился в эфире с разбитым лицом и в расстроенных чувствах. Он признался, что ему тревожно из-за успехов Вооруженных сил Украины в войне, которую развязала страна-агрессор Россия.

Кроме депрессивного состояния у Соловьева появились еще и синяки на лице. Один из них был расположен под глазом, еще несколько – на носу и лбу. Российский Telegram-канал Baza пишет, что синяки у кремлевского "рупора" могли появиться из-за спаррингов по "бесконтактному бою", которые якобы состоялись на прошлой неделе. В Сети же предполагают, что Соловьеву "разукрасила" лицо Алла Пугачева.

Кто бы не избил Соловьева, на пропагандиста это явно отложило отпечаток. Вместо своих залихватских речей с угрозами Соловьев расстроенно заявил, что ему "тревожно". Он расстроился, что ВСУ уничтожают российские позиции в Херсонской и Харьковской областях.

"Как-то тревожно мне все равно. Конечно, хочется, чтобы наши только давили, только наступали, но в жизни так не бывает. Важно, чем все закончится", – признал топ-пропагандист, опустив взгляд.

Как сообщал Главред, ранее пропагандист Владимир Соловьев закатил низкопробную истерику в своей передаче на телеканале "Россия 1". В этот раз он сравнил немецкого канцлера Олафа Шольца с диктатором Гитлером.

Ранее итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире назвал российского пропагандиста Владимира Соловьева нецензурным словом. Это произошло во время включения из Москвы.

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