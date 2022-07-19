"Не участвую в цирке": итальянский журналист оскорбил Соловьева в прямом эфире

Алессандро Салюсти назвал Кремль местом, где принимались решения о самых ужасных преступлениях в ХХ и ХХI веках.
Итальянский журналист Алессандро Салюсти в прямом эфире назвал российского пропагандиста Владимира Соловьева "го***ком".
Это произошло во время включения из Москвы, где другой итальянский журналист решил пообщаться с Соловьевым.
Отметим, что итальянский корреспондент в Москве вел включение в комплементарном тоне. Он решил организовать интервью с Соловьевым на фоне Кремля.
В ответ Салюсти жестко заявил, что Кремль - это "дворец, который полон де**ма".
Он также назвал Кремль местом, где принимались решения о самых ужасных преступлениях в ХХ и ХХI веках, а затем покинул эфир.
"Этот дворец полон де**ма. Слушать бред этих двух го***ков возле тебя я отказываюсь. Я отказываюсь от гонорара и больше не буду участвовать в этом цирке. Спасибо", - сказал журналист и вышел из эфира, не желая участвовать в пропаганде РФ.
Напомним, ранее известный итальянский ведущий прям в прямом эфире раскрыл наглую ложь российского пропагандиста Владимира Соловьева. По его словам, нападение России на Донбасс стало лишь поводом для Владимира Путина, чтоб захватить еще больше территорий Украины.
Но стране-агрессору не удастся реализовать свои коварные планы, этого не допустит ни ЗСУ, ни Запад, ни НАТО, сказал ведущий итальянского ТВ.
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