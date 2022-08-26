Соловьев на росТВ закатил истерику и сравнил Шольца с диктатором Гитлером

Олаф Шольц / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз закатил низкопробную истерику в своей передаче на телеканале "Россия 1". В этот раз свое плохое лицедейство он направил на немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Йа! Дас ист кайне меленький, совсем маленький фюрер! Ну совсем грохнулся головой человек, ну просто вот. Ну, вот что у него случилось. Ну нельзя же настолько быть (сумасшедшим — "Главред")", — выдал пропагандист речь с псевдонемецкими словами.

Затем он начал показывать фотоснимки Шольца верхом на танке.

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"Приезжает к своей бандеровской сволочи и начинает им демонстриришен дойчланд панцер. Посмотрите, посмотрите. И он залезает на стремянка, на дойче, йа, зер гут! И он фотографируется!", — не сбавлял Соловьев градус истерики.

Далее, он даже сравнил Шольца с нацистским диктатором Адольфом Гитлером, показав фотоколлаж в студии.

"Фуражечку надень и усики отпусти еще! А у меня вопрос к нам: если мы знаем, что там — на немецких землях — нацисты готовят бандеровскую сволочь на немецкой технике ‒ зачем нам ждать, пока они появятся на фронте? Почему не считать это легитимными целями прямо там? Почему не нанести удар по террористическим формированиям украинского рейха, которые проходят подготовишен нах территории дас Дойчланд?", — плюясь, закончил истерить Соловьев.

Напомним, 11 марта 2022 года YouTube начал процедуру немедленной блокировки каналов, которые принадлежат государственным медиа России.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", - написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем канале в Telegram.

В конце июня самый популярный в мире видеохостинг YouTube удовлетворил требование СБУ и заблокировал 442 пророссийских канала, на которых суммарно имели более 15 миллионов подписчиков

Среди заблокированных YouTube-каналов: "Россия", "Соловьев LIVE", "Маргарита Симоньян", "Звезда", "Первый" и многие другие.

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