Канада может отменить визы для беженцев из Украины

Канада может отменить визы для украинских беженцев / УНИАН

Большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

Против данного решения проголосовали лишь депутаты от Либеральной партии, сообщает Укринформ.

После одобрения профильным комитетом проект будет направлен в сессионный зал, где он должен получить одобрение большинства депутатов, чтобы вступить в силу.

Хотя решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, а не парламента, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение.

Как сообщал Главред, в ООН заявили, что нападение России на Украину может обернуться большой гуманитарной катастрофой. По словам представительницы Великобритании в ООН Барбары Вудворд, уже 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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Напомним, 28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций

Далее состоится второй раунд переговоров.

Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

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