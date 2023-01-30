Контрнаступление ВСУ из-за задержки танков может быть перенесено на конец весны-начало лета – ISW

Оккупанты России готовятся к своему наступлению в Луганской области и усиливают свои действия в Бахмуте, отметили в Институте изучения войны.

Украина при поддержке Запада способна освободить критическую территорию - ISW / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Задержки поставок Западом танков и бронетранспортеров Украине могут существенно повлиять на планы Киева по контрнаступлению зимой. В такой ситуации агрессор Россия получила условия для подготовки своего наступления, что усложняет реализацию задач Украины. Возможно, контрнаступление ВСУ будет перенесено на конец весны-начало лета. Реализация наступательных действий с обоих сторон усложняется погодными условиями. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что задержки поставок тяжелой бронетехники Украине могут оказать значительное влияние на готовность ВСУ зимой провести контрнаступление. Российские оккупанты, в свою очередь, готовятся к своему наступлению на Луганщине и усиливаются в районе Бахмута.

По оценкам экспертов, Украина может начать запланированное контрнаступление зимой, что отчасти сгладит последствия задержек поставок военной техники от Запада. Но в такой ситуации российским оккупантам удалось организовать условия, при которых наступление ВСУ может стать более тяжелым.

При этом страна-оккупант Россия смогла создать условия для своего наступления, что усложняет реализацию планов Украины.

Как полагают эксперты, Украине, если у нее нет нужного количества техники для начала контрнаступления, возможно, придется ждать много недель, пока танки Запада не приедут в достаточном количестве.

Кроме того, на сроки контрнаступления и сил обороны Украины, и наступления российских оккупационных войск могут повлиять погодные условия. Сезон весенней распутицы, вероятно, будет в марте и апреле, что существенно затруднит быстрое механизированное наступление.

Аналитики допускают, что Украина вынуждена будет подождать до конца весны или начала лета, прежде чем начать крупномасштабные наступательные действия по освобождению стратегически важной территории.

"Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны, исходя из временных рамок, обусловленных собственными задержками в предоставлении необходимых материальных условий", - указано в отчете.

Кроме того, в Институте придерживаются точки зрения, согласно которой текущие и планируемые наступательные действия агрессора РФ, скорее всего, с точки зрения оперативного продвижения окажутся безуспешными. Ситуация может создать благоприятные условия для наступления ВСУ, особенно после получения западных танков.

Как подчеркнули в ISW, аналитики по-прежнему считают, что Украина способна освободить критически важную территорию при действующем и обещанном уровне поддержки западного мира. Поддержка Киева – жизненно важный вопрос для национальных интересов США и Запада.

Прогнозы по завершению войны России против Украины

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя слова главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли о том, что Киеву будет очень сложно выбить российских оккупантов со своей земли в 2023 году, подчеркнул – в разведке полагают, что ВСУ способны освободить все свои территории в этом году. Прогноз ГУР относительно завершения войны в 2023-м не меняется.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг сделал прогноз о том, что весна станет главным и переломным моментом в войне России против Украины. Российские оккупационные войска усилятся мобилизованными. Украинской армии нужно будет проводить общевойсковые операции на юге и востоке и отражать атаки врага на Донбассе.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что ВСУ могут опередить оккупантов РФ и пойти в контрнаступление в марте. Такой сценарий возможен в том случае, если российской армии не удастся собрать ударную группировку, а у сил обороны Украины будут нужные резервы.

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Угроза наступления России: