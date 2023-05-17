Кремль обрадуется: в МИД отреагировали на авиасообщение между Грузией и Россией

Грузия возобновляет авиасообщение со страной-оккупантом Россией, в то время, когда весь мир противостоит диктатору Путину.

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Путин возобновил авиасообщение с Грузией / коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скриншот: youtube.com

В то время, когда весь цивилизованный мир пытается максимально изолировать российских оккупантов, Тбилиси пытается наладить отношения с агрессорами, хотя страна-агрессор Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.

Изолирование России нужно для того, чтобы она прекратила свою агрессию против Украины. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в своем Twitter.

Спикер МИД отреагировал на возобновление авиасообщения России и Грузии / скриншот: twitter.com/OlegNikolenko

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет в Москву свои. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль, наверное, обрадуется такому результату", - написал Николенко.

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Напомним, что российский диктатор Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Как отметила президент Грузии, что российский безвиз для Грузии и возобновление авиасообщения - это провокация Путина.

Данилов рассказал, помогут ли ВСУ выгнать оккупантов из Молдовы и Грузии. Грузия и Молдова должны избавляться от влияния Кремля и присутствия российских оккупационных войск на своих территориях без участия Украины.

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