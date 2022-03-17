Латвия призвала страны НАТО закрыть небо над Украиной

Латвия призвала закрыть небо над Украиной / Reuters

Сейм Латвии принял заявление, в котором призвал страны ООН немедленно договориться о мерах по созданию бесполетной зоны над Украиной, пишет Delfi.

В заявлении "О введении бесполетной зоны над территорией Украины и меры по ограничению российской агрессии" отмечается, что бесполетная зона над Украиной необходима для защиты человеческих жизней и для обеспечения безопасности украинских атомных станций.

Также парламент Литвы в заявлении выразил твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии. Также парламент подтвердил непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

К тому же сейм ссылается на резолюцию Владимира Зеленского от 28 февраля. В ней он призывает объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной.

Депутаты также призвали принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны – закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов.

Парламент Латвии призвал страны НАТО и ЕС усилить поддержку Украины и поставлять военную экипировку и оружие, чтобы защитить ее территорию от агрессии.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Запад не хочет закрывать небо над Украиной, потому что в таком случае США могут стать участником Третьей мировой войны.

"Как мы говорили ранее ‒ бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну", - говорит спикер американской президентской администрации.

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление о том, что в Украину в рамках военной помощи направят 800 единиц ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов.