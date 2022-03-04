УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Литва призвала закрыть небо над украинскими ЧАЭС

4 марта 2022, 17:21

Комитет Сейма принял постановление с призывом искать политический консенсус и принять незамедлительные меры.

Литва призвала закрыть небо над АЭС

Комитет Сейма Литвы по международным делам призвал закрыть небо Украины из-за полномасштабной войны России - в частности, над гуманитарными коридорами, а также над украинскими атомными электростанциями и местами хранения ядерных отходов, говорится в сообщении пресс-службы парламента Литвы.

"Комитет Сейма принял постановление с призывом искать политический консенсус и принять незамедлительные меры по открытию гуманитарных коридоров на территории Украины, чтобы обеспечить безопасный выход гражданского населения из зон боевых действий и незаконно оккупированных и контролируемых территорий РФ", - говорится в сообщении

В принятом заявлении Комитет также призывает парламенты стран-членов Европейского союза проявить солидарность и мобилизовать политическую поддержку в своих странах для предоставления статуса кандидата в члены ЕС Украине, которая борется за демократическое будущее для всей Европы, и для начала переговорного процесса.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Реклама

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.

viber
война в Украине Литва
Сейчас вы просматриваете новость «Литва призвала закрыть небо над украинскими ЧАЭС». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 2022Когда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 2022 В Германии набросились на Лаврова и обвинили во лжиВ Германии набросились на Лаврова и обвинили во лжи Сначала - только над Киевом и западом: в США допускают обеспечение бесполетной зоны над УкраинойСначала - только над Киевом и западом: в США допускают обеспечение бесполетной зоны над Украиной Экипажи кораблей РФ не хотят штурмовать Одессу и устраивают бунтыЭкипажи кораблей РФ не хотят штурмовать Одессу и устраивают бунты Арестович обрисовал 4 пути, которые могут прекратить войну с РоссиейАрестович обрисовал 4 пути, которые могут прекратить войну с Россией

Последние новости

17:21

Литва призвала закрыть небо над украинскими ЧАЭС

17:21

Дачу президента Зеленского обстреливали: упал обломок ракетВидео

17:15

В оккупированном селе на Черниговщине люди спели гимн Украины и осудили мародеров

17:09

Первые признаки того, что Россия выдыхается: почему противник больше не может активно наступатьмнение

17:05

"Русские, когда заходили в Украину, жили в иллюзии": Подоляк рассказал, зачем оккупантам пропаганда

Реклама
16:55

Названы даты третьего этапа переговоров Украины с РФВидео

16:36

"Позорники, вам здесь не рады": жители Мелитополя вышли на улицы и гонят прочь оккупантаВидео

16:06

Во время штурма Запорожской АЭС кадыровцы застрелили несколько сотрудниковВидео

16:03

Два отряда российских войск в Киевской области вступили в танковый бой друг с другом

15:51

"Переговоры с Россией будут идти тяжело": Зеленский не пойдет ни на какие уступкиВидео

15:37

Путин совсем недооценил силу украинской армии - СтолтенбергВидео

15:27

В Украине решается судьба мира: режим Путина потерпит крушение сам или сгинет вместе со всем мироммнение

15:25

Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодойВидео

15:23

Закрытое небо: самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины - СтолтенбергВидео

15:06

В Энгергодар зашли российские военные: что там творитсяВидео

14:28

Подоляк рассказал о ядерном шантаже РФВидео

14:20

Вражеский "Солнцепек" захвачен: бойцы ВСУ отобрали у оккупантов мощное оружие

14:19

От самого большого самолета остались обломки: появились фото уничтоженной оккупантами Мрии

13:39

Конечная цель вторжения Путина в Украину – геноцид украинского народамнение

13:36

Россия уже использовала 95% состава своих войск и несет потери на всех направлениях - Данилов

Реклама
13:31

Обращение Николая Штейнберга к мировому сообществу ядерной энергетики

13:21

Арестович рассказал, каких побед удалось достичь в самых горячих точках УкраиныВидео

13:17

"Я буду первым, кто присоединится к ним": боксер Тайсон Фьюри готов воевать против РФ вместе с ВСУ

13:12

Украинская ПВО сбила вражеский самолет в Одесской области, пилота ищут

13:10

Российские оккупанты втайне зарывают в землю трупы своих солдат, убитых под Мариуполем - видеоВидео

12:56

Нет света, воды, отопления, связи: Мариуполь - на грани гуманитарной катастрофы из-за путинской орды

12:44

Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы не попал в руки врага

12:31

Хотят повторить сценарий "ЛДНР": оккупанты готовят в Херсоне провокационные митингиВидео

12:27

В Энергодаре прогремел очень сильный взрывВидео

12:21

Россия бросила против украинцев практически всю свою армию - Зеленский

12:12

"Радиация не знает, где Россия": президент Зеленский обратился к россиянам после атаки на ЗАЭС

12:04

Путин и его военачальники могут попасть в тюрьму за военные преступления

11:48

"Россия уменьшает требования и уже не говорит о денацификации": новое заявление Арестовича

11:24

ВСУ как трофеи завоевали больше техники, чем получили от украинской "оборонки" - министр обороны

11:20

Российский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИ

11:20

"Эта ночь могла остановить историю Украины и Европы": Зеленский назвал террором атаку на ЗАЭСВидео

10:54

Нужен "успешный полковник Штауффенберг": сенатор США призвал "убрать" Путина

10:47

Государства ЕС упрощают правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарной помощи в Украину – Мининфраструктуры

10:39

Мэра Энергодара могли захватить оккупанты: он обнародовал видео с призывом не провоцировать россиянВидео

10:28

Канцлер Германии отверг идею о падении Путина и смене режима в России

Реклама
10:25

"Кремлевские крысы уже дрожат": Резников заявил, что приближается переломный момент в войне

10:10

Как минимум 9166 человек: в Минобороны озвучили потери агрессоров за восемь суток войны

10:01

РФ хочет высадить морской десант возле Затоки и Черноморска

09:53

Бессильная злоба Путина: почему Россия обречена на поражениемнение

09:50

Фанатку Путина и "ЛДНР" оперную певицу Нетребко уволили из легендарного театра в США

09:46

Когда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 2022Видео

09:36

В Житомире оккупанты разбомбили школуВидео

09:08

Наследник трона Саудовской Аравии хочет стать посредником между Зеленским и Путиным

09:04

"Это проклятие ляжет на ваших детей": Гвоздева сообщила, что ее дом разбомбили оккупанты

09:00

Пентагон: ЗСУ сражается храбро и изобретательно - российские войска сбиты с толку и разочарованы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять