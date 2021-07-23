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Ложные уступки Путина и подрыв суверенитета Украины: США предупредили об опасных целях России

23 июля 2021, 17:27
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Россия до сих пор не выполнила обещания по прекращению войны на Донбассе, сказала Кортни Остриен.

Владимир Путин
Публикация Путина направлена на подрыв суверенитета Украины - США в ОБСЕ / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин в своей статье об Украине говорит о готовности Москвы к диалогу с Киевом, однако такие обещания не соответствуют реальной ситуации. Вместо этого Россия блокирует переговоры по Донбассу и распространяет ложную информацию. Его статья содержит провокацию с целью подрыва суверенитета украинского государства. В Кремле хорошо понимают, что Украине не удастся уладить все проблемные вопросы в ситуации, когда оккупированы Крым и Донбасс. Россия должна выполнить обещание и вывести войска с территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила временный поверенный США при ОБСЕ Кортни Остриен.

"Президент Путин написал, что Россия "открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать сложные вопросы". Мы сожалеем о предполагаемом обещании Путина об открытом диалоге, которое еще не продемонстрировано в реальности", - сказала американский дипломат, комментируя статью Путина Об историческом единстве русских и украинцев, сообщает Укринформ.

Согласно ее заявлению, реальные действия России не соответствуют декларативным обещаниям. Москва противодействует реализации мирных договоренностей в рамках ТКГ по Донбассу и распространяет неправдивую информацию на международном уровне.

В публикации Путина, утверждает Остриен, содержатся "ложные характеристики и утверждения, рассчитанные на провокацию", задачей которых является подрыв украинского суверенитета и лишение прав Украины на политическое развитие своего государства.

При этом дипломат отметила, что российский посол еще на прошлой неделе снова обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений. Таким образом, он попытался отвлечь внимание от ответственности России за боевые действия на Донбассе.

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"Но он не упомянул, что семь лет тому назад в Минске президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все заключенные освобождены. Россия до сих пор не выполнила обещание, и мы продолжаем призывать Россию прекратить войну, которую она начала в востоке Украины", - отметила Остриен.Читайте такжеСлова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине

По ее словам, когда Путин говорит о "процветании" Украины, в Кремле хорошо понимают, что пока Россия не освободит Крым и Донбасс, Киев не сможет полностью решить все свои проблемные вопросы. Москва, наоборот, препятствует таким планам Украины.

"На самом деле, цель агрессии Кремля в Украине - препятствование и подрыв устремлений Украины", - добавила дипломат.

Также она указала, что если Россия действительно стремится к урегулированию конфликта с Украиной, то она должна выполнять свои обязательства.Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине

"Россия должна действовать ответственно и выполнять свои обещания. Согласно Минским договоренностям Россия обязалась вывести свои силы и технику с востока Украины", - подчеркнула Кортни Остриен.

Статья Путина об Украине

  • На сайте Кремля 12 июля появилась статья президента России Владимира Путина об Украине. В своем материале он обвинил Киев в якобы нежелании выполнять Минские соглашения и, дескать, организации "кровавых провокаций" в зоне конфликта.
  • При этом Путин назвал Украину элементом "глобального заговора" против российского государства и заявил, что Киев якобы оставил Донбасс.
  • Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что статью Путина он не читал. Однако упрекнул главу Кремля в наличии времени на написание подобных материалов и отсутствии возможности проведения встречи на уровне лидеров двух государств.
  • Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что перед тем, как провести встречу президентов России и Украины, украинские власти должны внимательно ознакомиться с его статьей.
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