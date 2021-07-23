Ложные уступки Путина и подрыв суверенитета Украины: США предупредили об опасных целях России

Публикация Путина направлена на подрыв суверенитета Украины - США в ОБСЕ / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин в своей статье об Украине говорит о готовности Москвы к диалогу с Киевом, однако такие обещания не соответствуют реальной ситуации. Вместо этого Россия блокирует переговоры по Донбассу и распространяет ложную информацию. Его статья содержит провокацию с целью подрыва суверенитета украинского государства. В Кремле хорошо понимают, что Украине не удастся уладить все проблемные вопросы в ситуации, когда оккупированы Крым и Донбасс. Россия должна выполнить обещание и вывести войска с территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила временный поверенный США при ОБСЕ Кортни Остриен.

"Президент Путин написал, что Россия "открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать сложные вопросы". Мы сожалеем о предполагаемом обещании Путина об открытом диалоге, которое еще не продемонстрировано в реальности", - сказала американский дипломат, комментируя статью Путина Об историческом единстве русских и украинцев, сообщает Укринформ.

Согласно ее заявлению, реальные действия России не соответствуют декларативным обещаниям. Москва противодействует реализации мирных договоренностей в рамках ТКГ по Донбассу и распространяет неправдивую информацию на международном уровне.

В публикации Путина, утверждает Остриен, содержатся "ложные характеристики и утверждения, рассчитанные на провокацию", задачей которых является подрыв украинского суверенитета и лишение прав Украины на политическое развитие своего государства.

При этом дипломат отметила, что российский посол еще на прошлой неделе снова обвинил Украину в несоблюдении Минских соглашений. Таким образом, он попытался отвлечь внимание от ответственности России за боевые действия на Донбассе.

Реклама

"Но он не упомянул, что семь лет тому назад в Минске президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все заключенные освобождены. Россия до сих пор не выполнила обещание, и мы продолжаем призывать Россию прекратить войну, которую она начала в востоке Украины", - отметила Остриен.Читайте такжеСлова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине

По ее словам, когда Путин говорит о "процветании" Украины, в Кремле хорошо понимают, что пока Россия не освободит Крым и Донбасс, Киев не сможет полностью решить все свои проблемные вопросы. Москва, наоборот, препятствует таким планам Украины.

"На самом деле, цель агрессии Кремля в Украине - препятствование и подрыв устремлений Украины", - добавила дипломат.

Также она указала, что если Россия действительно стремится к урегулированию конфликта с Украиной, то она должна выполнять свои обязательства.Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл план Путина по Украине

"Россия должна действовать ответственно и выполнять свои обещания. Согласно Минским договоренностям Россия обязалась вывести свои силы и технику с востока Украины", - подчеркнула Кортни Остриен.

Статья Путина об Украине