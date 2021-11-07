Лукашенко в белом костюме демонстративно снял маску перед больными в ковидной больнице / скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ковидную больницу в "красной" зоне страны, в Орше. Во время общения с пациентами он снимал маску и пожимал некоторым из них руки.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram "Пул Первого". На кадрах "глава" Беларуси в сопровождении врачей вошел в палату, где лежат больные COVID-19.

Лежащей там пожилой женщине Лукашенко рассказал, что для выздоровления ей нужно больше "двигаться по палате".

В завершение беседы женщина сказала: "Наконец-то увидела вас!", на что Лукашенко ответил: "Живой я!", при этом снял маску и пожал ей руку. На что пациентка ответила, что ее только недавно "вытащили с того света".

Напомним, Лукашенко известен как один из главных антивакцинаторов мира. Ранее он хоть и признавал существование COVID-19, но долгое время призывал граждан не преувеличивать его угрозу.

Кроме того, недавно он раскритиковал масочный режим в Беларуси, который действует в стране с 9 октября. На специальном совещании по коронавирусу он потребовал "не издеваться над людьми" и отменил штрафы за отсутствие масок в общественных местах.

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