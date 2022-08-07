Массовое увольнение и убийства генералов РФ: разведка Британии о провале оккупантов

Александр Дворников / ua.depositphotos.com

В ходе войны в Украине российские оккупанты потеряли сразу несколько генералов, а еще часть была смещена со своих постов из-за провалов в ходе "спецоперации".

Командующие Восточного и Западного военных округов России потеряли свои должности в ходе войны в Украине, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

Подчеркивается, что генерал-полковник Александр Чайко был освобожден от должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Кроме того, генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший Западным военным округом с 2018 года, не присутствовал на дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, что может говорить о том, что его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

В сообщении указывается на то, что генерал Александр Дворников ранее был устранен от командования "спецоперацией" в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южным группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

"К этим увольнениям прилагается по меньшей мере 10 российских генералов, убитых на поле боя в Украине. Кумулятивное влияние на последовательность командования, вероятно, способствует тактическим и оперативным трудностям России", - добавили в разведке Британии.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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