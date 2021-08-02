Муж легкоатлетки Тимановской рассказал, почему решился на переезд в Киев

Супруг спортсменки рассказал, почему решил переехать в Киев

Супруг легкоатлетки из Беларуси Кристины Тимановской переехал в Украину. Сейчас он не раскрывает свое точное место пребывания из соображений безопасности, сообщает BBC.

25-летний Зданевич покинул Беларусь и сейчас находится в Украине. По его словам, здесь он чувствует себя безопасно, поскольку имеет в стране знакомых.

"Решение о выезде принял в течение пол часа. Не чувствовал, что за мной следят, спокойно прошел границу, сейчас в безопасности", - добавил муж спортсменки.

Зданевич отметил, что сейчас в Беларуси осталась мама Тимановской, впрочем, что семья планирует делать дальше - не готов ответить. Также оказалось, что Польша предложила его жене визу и возможность выступить за страну.

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На вопрос, поддерживали ли они с Тимановской протесты и оппозицию Беларуси, Зданевич ответил, что политикой никогда не интересовались и в акциях не участвовали.

В конце мужчина добавил, что они готовы с женой вернуться в Белорусь, если им не грозит заключение.

Скандал на Олимпиаде в Токио - о чем ранее писал Главред:

Напомним, на Олимпийских играх в Токио вспыхнух скандал после того, как белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались силой вернуть в Минск.

1 августа Тимановская заявила, что ее принудительно пытались отправить в Беларусь после того, как она пожаловалась на тренеров белорусской национальной команды на Олимпиаде.

2 августа стало известно о том, что супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь и уехал в Киев.