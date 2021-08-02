Скандал на Олимпиаде: супруг белорусской легкоатлетки сбежал в Киев

Супруг Тимоновской сбежал в Киев

Супруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь и уехал в Киев, заявил в эфире радио Эхо Москвы основатель спортивного сайта Tribuna Дмитрий Навоша.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь в ходе Олимпиады, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

1 августа Тимановская заявила, что ее принудительно пытались отправить в Беларусь после того, как она пожаловалась на тренеров белорусской национальной команды на Олимпиаде.

Легкоатлетка заявила, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ее, вероятно, могут посадить в тюрьму.

На Олимпийских играх в Токио вспыхнух скандал после того, как белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую попытались силой вернуть в Минск.

В интервью Еврорадио белорусская атлетка сообщила о том, что находится в аэропорту Токио, а в дело уже вмешалась местная полиция.