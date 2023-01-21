"Мы не будем выкручивать руки и подталкивать": в США заявили, что ФРГ работает по танкам Leopard 2

Партнеры США в Европе должны как можно скорее предоставить нужную Украине военную технику из-за характера боев на Донбассе, сказал Джон Кирби.

Решение по танкам Leopard 2 для Украины должна принять Германия - Белый дом / Коллаж фото УНИАН и Википедия

Страны Европы должны как можно быстрее оказывать военную помощь Украине в ситуации с боевыми действиями на Донбассе, которые могут затянуться до весны. Германия работает над собственной инициативой по танкам Leopard 2, и именно Берлин должен принять ключевое решение. США не оказывают давление в данном вопросе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В интервью Голосу Америки он рассказал о том, что в ситуации с боями на Донбассе, которые идут зимой и затянутся, скорее всего, до весны, Европа должна как можно скорее предоставить нужные Украине вооружения.

По его словам, одна из ключевых потребностей ВСУ – бронемашины. Поэтому Вашингтон приветствует решение Британии о передаче Украине танков Challenger 2.

Комментируя позицию Германии представитель Белого дома сказал о том, что ФРГ работает над собственной инициативой по танкам Leopard 2 для Украины. Решение по их поставкам должен принять Берлин. Штаты, в свою очередь, не будут оказывать давления.

"Нам известно, что Германия разрабатывает собственную инициативу по танкам Leopard 2. Это отличные танки, мощные, которые не требуют длительного обучения украинцев. Но это решение должна принимать Германия. Мы не будем выкручивать руки, подталкивать и уговаривать", - отметил Кирби и подчеркнул, что нет никаких признаков раскола в позиции Запада по поддержке Украины.

Зеленский на Раммштайн-8 призвал страны Запада как можно скорее дать Украине нужные вооружения

Танки Leopard 2 для Украины

На встрече Раммштайн-8, которая состоялась 20 января в Германии, так и не было принято решение о передаче Украине танков Leopard 2.

Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что есть аргументы как "за", так и "против" запуска такой инициативы. В Бундестаге в такой ситуации подвергли критике канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина укрепится по итогам встречи Раммштайн-8. Однако, по словам гаранта, Киеву еще придется побороться за получение танков Leopard 2.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал Германию за неготовность решить вопрос с поставками Leopard 2 Украине. Он подчеркнул, что "устал от этого шоу" и призвал Берлин дать танки Киеву, поскольку это в интересах немецкого государства.

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