На белТВ показали видео допроса задержанных по делу о покушении на Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси в эфире государственного телеканала в воскресенье показали признания задержанных по делу о "покушении" на Александра Лукашенко.

Соответствующее видео с признаниями журналиста Александра Федуты, адвоката Юрия Зенковича и главы партии БНФ Григория Костусева показал канал ОНТ.

"Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - сказал журналист Александр Федута.

"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.

"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.

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Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее: