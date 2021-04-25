На белТВ показали видео допроса задержанных по делу о покушении на Лукашенко

Задержанных обвинили в попытке госпереворота и организации покушения на Александра Лукашенко.
В Беларуси в эфире государственного телеканала в воскресенье показали признания задержанных по делу о "покушении" на Александра Лукашенко.
Соответствующее видео с признаниями журналиста Александра Федуты, адвоката Юрия Зенковича и главы партии БНФ Григория Костусева показал канал ОНТ.
"Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - сказал журналист Александр Федута.
"Признаю свою вину", - прозвучало от главы партии БНФ Григория Костусева.
"Я признаю себя виновным", - сказал задержанный адвокат Юрий Зенкович.
Читайте такжеЛукашенко рассказал, сколько киллерам пообещали за его голову
Попытка покушения на Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- Александр Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, в котором замешаны в том числе иностранные спецслужбы.
- По его словам, в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого "ползучий переворот".
- Он говорит, что участников подготовки покушения, которые прибыли из США, задержали в Москве.
- Как рассказал в эфире госканала ОНТ председатель КГБ Беларуси Иван Тертель в результате операции удалось предотвратить попытки "вооруженного мятежа" в Беларуси. Эти события якобы были запланированы на июнь-июль этого года.
- В свою очередь в ФСБ заявили, что нашли "украинский след" в попытке покушения на Лукашенко.
Автор: Алексей Тычина