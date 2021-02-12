Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером

Алексей Навальный всячески демонстрировал свое пренебрежение к судебному процессу о клевете на ветерана Второй мировой и его участникам в частности.
Продолжение судебного процесса в Бабушкинском райсуде Москвы по обвинению российского политика оппозиционера Алексея Навального в клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко отложено до 16 февраля нынешнего года. Об этом сообщает портал РБК.
Сам Навальный всячески демонстрировал свое пренебрежение к судебному процессу и его участникам в частности. Обвинения в клевете он категорически отрицает.
"Мне предъявлено обвинение в клевете. Диспозиция этой статьи предполагает, что должны быть ложные сведения, которые я о них распространял. Не оценка. Ладно бы приглашенный защитой эксперт Баранов заявил, что в моих постах нет никаких утверждений о фактах. Но даже Глотова, фактически сотрудник СКР, ясно сказала, что это были оценочные суждения. Что мы здесь делаем?", ‒ сказал Навальный.
Далее оппозиционер в ироничном тоне сравнил судебное заседание с допросом в фашистской комендатуре (который, согласно биографии, некогда перенес Артеменко) и попросил разрешения обращаться к судье "не ваша честь, а оберштурмбанфюрер [звание в рядах воинских формирований нацистской партии ‒ Главред]".
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Новое дело против Навального:
- Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
- Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.
- По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.
- До того Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.