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Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером

12 февраля 2021, 20:31
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Алексей Навальный всячески демонстрировал свое пренебрежение к судебному процессу о клевете на ветерана Второй мировой и его участникам в частности.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Продолжение судебного процесса в Бабушкинском райсуде Москвы по обвинению российского политика оппозиционера Алексея Навального в клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко отложено до 16 февраля нынешнего года. Об этом сообщает портал РБК.

Сам Навальный всячески демонстрировал свое пренебрежение к судебному процессу и его участникам в частности. Обвинения в клевете он категорически отрицает.

"Мне предъявлено обвинение в клевете. Диспозиция этой статьи предполагает, что должны быть ложные сведения, которые я о них распространял. Не оценка. Ладно бы приглашенный защитой эксперт Баранов заявил, что в моих постах нет никаких утверждений о фактах. Но даже Глотова, фактически сотрудник СКР, ясно сказала, что это были оценочные суждения. Что мы здесь делаем?", ‒ сказал Навальный.

Далее оппозиционер в ироничном тоне сравнил судебное заседание с допросом в фашистской комендатуре (который, согласно биографии, некогда перенес Артеменко) и попросил разрешения обращаться к судье "не ваша честь, а оберштурмбанфюрер [звание в рядах воинских формирований нацистской партии ‒ Главред]".

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Новое дело против Навального:

  • Дело о клевете завели летом 2020 года. Поводом стало высказывание Навального о ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем снялся ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
  • Навальный назвал участников ролика "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана, говорится в иске.
  • По этому делу Навальному грозит штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.
  • До того Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
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