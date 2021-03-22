Навальный умрет во время своего тюремного срока - Washington Post

В России идет битва не между Навальным и Путиным / Reuters

25 февраля организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести. Этот шаг был ошибкой, подрывающей борьбу россиян против путинизма.

Если международное внимание будет и дальше сосредоточено на отдельных людях, а не на протестном движении, это подорвет все развитие оппозиционного движения в России и поглотит реакцию демократического ответа на авторитаризм Путина. Об этом в статье для Washington Post пишут полковник и экс-директор Совета национальной безопасности США по европейским делам Александр Виндмен и глава Human Rights Foundation Гарри Каспаров.

Российские спецслужбы хорошо знают, что значительно легче опорочить и уничтожить одного человека, чем целое движение. Решение Amnesty International помогло Кремлю в его желании уничтожить самый большой вызов для режима Путина за почти десятилетие. Теперь, когда Навальный в тюрьме, а протесты безжалостно подавлены, режим может решиться на еще одно покушение на жизнь Навального после провальной попытки убийства в прошлом году.

27 февраля исполнилось 6 лет после убийства другого российского лидера оппозиции, который боролся за свободную и демократическую Россию - Бориса Немцова. И эта годовщина служит трезвым напоминанием о готовности режима Путина беззастенчиво уничтожать оппонентов. Когда президент Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", кое-кто назвал это провокацией. Но на самом деле это было точное определение.

Читайте такжеУ Путина заявили, что "потеряли" Навального

Между тем, вокруг Навального начались дебаты. Некоторые утверждают, что он должен получить Нобелевскую премию мира. Его сравнивают с Махатмой Ганди и Нельсоном Манделой. В это время другие ставят под сомнение его личные и политические убеждения, особенно те, которые связаны с Украиной и этническим национализмом. Похвала и тщательный контроль оправданы, но они отвлекают от главного.

Проведение этих дебатов сейчас - это забегание далеко вперед. Россияне могут избрать президентом кандидата вроде Навального. Но свободные и честные выборы остаются далекой мечтой в путинской России. Проблема сегодня - это поддерживает ли кто-то авторитаризм или выступает против него. Поддержка Навального как политического кандидата - это не обязательное условие для того, чтобы поддерживать его освобождение из тюрьмы. Демократическую Россию тоже можно поддерживать без этого.

У Навального не должно быть культа личности, в котором бы он был демократическим преемником Путина. Это важный момент, несмотря на то, что протесты без лидера приобретают большую симпатию среди среднестатистических россиян. Вместо того чтобы говорить о битве за власть между двумя людьми, попытка убийства и несправедливое заключение оппозиционного лидера должно быть трактовано в рамках антиавторитарного движения.

Самым большим подарком Навального стало оживление антиавторитарных протестов в стране, где такие действия исторически трудно поощрить. Однако, если здоровый демократический фронт собирается разрастаться, тогда оппозиция должна выжить и процветать без Навального. Существует реальная возможность того, что Навальный умрет во время своего тюремного срока. Движение не может умереть вместе с ним. Иначе его возвращение в Россию было напрасным.

Отравление Алексея Навального, арест и суд – что необходимо знать