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Навальный умрет во время своего тюремного срока - Washington Post

22 марта 2021, 20:22

Самым большим подарком Навального стало оживление антиавторитарных протестов в стране, где такие действия исторически трудно поощрить.

Алексей Навальный
В России идет битва не между Навальным и Путиным / Reuters

25 февраля организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести. Этот шаг был ошибкой, подрывающей борьбу россиян против путинизма.

Если международное внимание будет и дальше сосредоточено на отдельных людях, а не на протестном движении, это подорвет все развитие оппозиционного движения в России и поглотит реакцию демократического ответа на авторитаризм Путина. Об этом в статье для Washington Post пишут полковник и экс-директор Совета национальной безопасности США по европейским делам Александр Виндмен и глава Human Rights Foundation Гарри Каспаров.

Российские спецслужбы хорошо знают, что значительно легче опорочить и уничтожить одного человека, чем целое движение. Решение Amnesty International помогло Кремлю в его желании уничтожить самый большой вызов для режима Путина за почти десятилетие. Теперь, когда Навальный в тюрьме, а протесты безжалостно подавлены, режим может решиться на еще одно покушение на жизнь Навального после провальной попытки убийства в прошлом году.

27 февраля исполнилось 6 лет после убийства другого российского лидера оппозиции, который боролся за свободную и демократическую Россию - Бориса Немцова. И эта годовщина служит трезвым напоминанием о готовности режима Путина беззастенчиво уничтожать оппонентов. Когда президент Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей", кое-кто назвал это провокацией. Но на самом деле это было точное определение.

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Между тем, вокруг Навального начались дебаты. Некоторые утверждают, что он должен получить Нобелевскую премию мира. Его сравнивают с Махатмой Ганди и Нельсоном Манделой. В это время другие ставят под сомнение его личные и политические убеждения, особенно те, которые связаны с Украиной и этническим национализмом. Похвала и тщательный контроль оправданы, но они отвлекают от главного.

Проведение этих дебатов сейчас - это забегание далеко вперед. Россияне могут избрать президентом кандидата вроде Навального. Но свободные и честные выборы остаются далекой мечтой в путинской России. Проблема сегодня - это поддерживает ли кто-то авторитаризм или выступает против него. Поддержка Навального как политического кандидата - это не обязательное условие для того, чтобы поддерживать его освобождение из тюрьмы. Демократическую Россию тоже можно поддерживать без этого.

У Навального не должно быть культа личности, в котором бы он был демократическим преемником Путина. Это важный момент, несмотря на то, что протесты без лидера приобретают большую симпатию среди среднестатистических россиян. Вместо того чтобы говорить о битве за власть между двумя людьми, попытка убийства и несправедливое заключение оппозиционного лидера должно быть трактовано в рамках антиавторитарного движения.

Самым большим подарком Навального стало оживление антиавторитарных протестов в стране, где такие действия исторически трудно поощрить. Однако, если здоровый демократический фронт собирается разрастаться, тогда оппозиция должна выжить и процветать без Навального. Существует реальная возможность того, что Навальный умрет во время своего тюремного срока. Движение не может умереть вместе с ним. Иначе его возвращение в Россию было напрасным.

Отравление Алексея Навального, арест и суд – что необходимо знать

  • Алексей Навальный пережил отравление в августе 2020 года – его лечили в клинике Шарите, которая находится в Берлине. На Западе эксперты пришли к выводу, что политика отравили ядом из группы Новичок.
  • Оппозиционер заявил, что за его отравлением стоит российский президент Владимир Путин.
  • Навальный в январе 2021 года вернулся в РФ, в московском аэропорту Шереметьево его задержали силовики, а позже суд решил оставить политика под арестом.
  • Основанием для задержания и ареста стало то, что на родине его объявили в розыск в конце декабря прошлого года. Навальному инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
  • В начале февраля суд по делу Ив Роше "впаял" оппозиционеру реальный срок – 3,5 года колонии общего режима. Сначала политик пребывал в Москве в СИЗО, которое называется Матросская тишина.

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