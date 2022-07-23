"Не будем жить под оккупантом": патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихад

Рамзан Кадыров / УНИАН

Главе Чечни Рамзану Кадырову и его режиму объявлен джихад. Об этом заявили патриоты оккупированной РФ Ичкерии.

Чеченские патриоты заявили о том, что отказываются жить под оккупацией России. Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.

При этом участники видеообращения сожгли флаг кадыровцев и развернули флаг Ичкерии. Они заявили, что с момента объявления джихада в республике начнет действовать подполье. Чеченские патриоты подчеркнули, что их сторонники даже находятся среди ближайшего окружения Кадырова.

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"Мы, сыновья Ичкерии, отказываемся жить под флагом оккупанта. Вот наш флаг Ичкерии, который скоро займет свое законное место. Кадыров, пришло время, которого ты так боялся", – добавили ичкерийцы.

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В оккупированной Чечении неизвестные вооруженные люди сожгли кадыровский флаг. pic.twitter.com/srrULBSzd5 — Торси .... Мой новый аккаунт.Старый утерян. (@Torsi_3) July 20, 2022

Напомним, в Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть во время атаки погибли мирные жители города. После этого кадыровцы обвинили во всем ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы военные провели удачную операцию, в результате которой Tik-Tok войска Кадырова потеряли 10 оккупантов убитыми и 8 – ранеными. Бойцы ВСУ зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев.

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