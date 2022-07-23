"Не будем жить под оккупантом": патриоты Ичкерии объявили Кадырову джихад

С момента объявления джихада в республике Ичкерия начнет действовать подполье.
Главе Чечни Рамзану Кадырову и его режиму объявлен джихад. Об этом заявили патриоты оккупированной РФ Ичкерии.
Чеченские патриоты заявили о том, что отказываются жить под оккупацией России. Соответствующая видеозапись опубликована в Сети.
При этом участники видеообращения сожгли флаг кадыровцев и развернули флаг Ичкерии. Они заявили, что с момента объявления джихада в республике начнет действовать подполье. Чеченские патриоты подчеркнули, что их сторонники даже находятся среди ближайшего окружения Кадырова.
"Мы, сыновья Ичкерии, отказываемся жить под флагом оккупанта. Вот наш флаг Ичкерии, который скоро займет свое законное место. Кадыров, пришло время, которого ты так боялся", – добавили ичкерийцы.
В оккупированной Чечении неизвестные вооруженные люди сожгли кадыровский флаг. pic.twitter.com/srrULBSzd5— Торси .... Мой новый аккаунт.Старый утерян. (@Torsi_3) July 20, 2022
Напомним, в Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть во время атаки погибли мирные жители города. После этого кадыровцы обвинили во всем ВСУ.
Ранее сообщалось, что украинцы военные провели удачную операцию, в результате которой Tik-Tok войска Кадырова потеряли 10 оккупантов убитыми и 8 – ранеными. Бойцы ВСУ зашли во фланг и разбили подразделение кадыровцев.
Читайте также:
- ВСУ уничтожили "русскомирца" Елизарова, прославлявшего " ЛНР " в памятниках
- Новые "фейерверки": в Макеевке и Великом Бурлуке горят склады боеприпасов оккупантов
- Спасатели плакали и говорили о мультиках: щемящая история спасения девочки из-под завалов в Киеве