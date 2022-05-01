Немецкое оружие для Киева не вызовет Третью мировую, ведь та уже началась - посол Украины в ФРГ

Андрей Мельник / germany.mfa.gov.ua / УНИАН

Поставки оружия Украине от Германии никак не могут спровоцировать Третью мировую войну, поскольку она уже началась после нападения РФ 24 февраля. Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью изданию Bild.

"Мировая война уже началась. Нападение Путина на Украину затрагивает всех, включая немцев, хотя еще не в военном плане. Всем должно быть понятно: Путин хочет нового империалистического мирового порядка с меньшим НАТО, к которому больше не относятся Польша, Чехия и Словения. Путин ведет эту войну на уничтожение против всего Запада, против нашей системы ценностей", - отметил дипломат.

Мельник считает страхи определенных кругов немецких политиков ‒ мол, поставляя оружие Украине Германия станет участником войны, лишенными всяких оснований.

"Для Путина Германия уже давно является стороной войны. Каждый, кто хочет предотвратить эскалацию их войны, должен помочь нам сейчас поставить Путина на его место. Победа России в Украине была бы худшим, что могло произойти с Германией", ‒ резюмировал посол.

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Политика Германии в отношении Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция Берлина по Украине меняется. Об этом он сказал после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, которые состоялись 10 апреля.

В то же время 12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной стали тесные связи немецкого политика с Россией. Такая информация появилась в западных СМИ. Однако в тот же день ее подтвердил и сам Штайнмайер.

13 апреля в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.

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