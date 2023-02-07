Нейтральная Швейцария близка к снятию запрета на поставки оружия Украине - Reuters

Швейцария близка к решению об отмене запрета на передачу Украине вооружений швейцарского производства, не смотря на то, что это противоречит многовековой традиции нейтральности.
Как сообщает Reuters, в последнее время правительство Швейцарии все чаще призывают отказаться от запрета на поставку оружия Киеву, хотя в парламенте пока нет консенсуса на этот счет. Недавно в парламент был представлен законопроект, который позволит правительству разрешить реэкспорт швейцарского оружия в страны с такими же демократическими ценностями, как у Швейцарии.
"Мы хотим быть нейтральными, но мы — часть западного мира", - сказал лидер правоцентристской партии FDP Тьерри Буркарт, который является автором закона о снятии запрета на реэкспорт оружия в Украину.
По его словам, у властей Швейцарии не должно быть права вето, чтобы мешать другим помогать Украине. В противном случае, продление такого запрета будет указывать на поддержку России.
По данным недавнего социологического исследования, 55% швейцарцев выступают за снятие запрета на реэкспорт оружия и его поставку Украине.
"Если бы мы задали этот вопрос до войны, уровень поддержки, вероятно, был бы меньше 25%. В прошлом отказ от нейтральности был запретной темой", - отметил руководитель социологической компании GFS-Bern Лукас Голдер.
Впрочем, некоторые швейцарские политики по-прежнему выступают против поставок оружия Украине. К ним относятся левая Партия зеленых и часть крайне правой Швейцарской народной партии (SVP).
"Отмена запрета на поставку оружия в страну, которая участвует в вооруженном конфликте, разрушает основу мира и благосостояния в нашем государстве", - говорит депутат от SVP Давид Цубербулер.
Как сообщал Главред, прошлым летом правительство Швейцарии наложило вето на запрос Дании на отправку бронетранспортеров швейцарского производства в Украину, сославшись на свою политику нейтралитета, заключающуюся в отказе от поставок оружия в зоны конфликта.
В январе 2023 года стало известно, что в Швейцарии сделали шаг навстречу военной помощи Украине. Речь идет о возможном разрешении реэкспорта третьими странами швейцарского оружия для ВСУ.
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