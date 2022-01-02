УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с Байденом

2 января 2022, 09:23

Лидері Украины и США планируют скоординировать свои шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе.

Зеленский, Байден
Сегодня Зеленский поговорит с Байденом / Фото president.gov.ua

Сегодня, 2 января, состоятся телефонные переговоры президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского.

Информацию о воскресных переговорах с главой Белого дома подтвердил в своем Twitter президент Украины.

"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал гарант.

Отметим, ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоятся 2 января.

По информации корреспондента Associated Press Дарлин Суперсвилл, в Белом доме рассказали о том, что президенты обсудят усиление военных сил России у границ Украины и подготовку к январским переговорам Вашингтона и Москвы, которые должны поспособствовать урегулированию кризиса.

Реклама

Напомним, 30 декабря 2021 года состоялся очередной телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе разговора американский президент предостерег главу РФ не идти на дальнейшую военную агрессию против Украины. В канун Нового года Байден подробнее рассказал журналистам о беседе. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".

Вам может быть интересно:

viber
Владимир Зеленский российские войска Джо Байден военная агрессия РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость ««Ничего об Украине без Украины»: сегодня Зеленский поговорит с Байденом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьГороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасность Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздникиИсполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризЛунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрприз Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозеАнна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе Зеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинацииЗеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинации
10:01

Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

09:55

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

09:42

В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

09:23

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с БайденомВидео

08:52

От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

Реклама
08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

04:35

Где и как в быту использовать соду: 5 наиболее полезных хитростей

03:26

В Украине изменился возраст выхода на пенсию: кому нужно покупать стаж

02:54

Какую кашу полезнее всего есть на завтрак - ответ диетолога

02:27

Почему не нужно выбрасывать жидкость от консервированного горошка и как ее использоватьВидео

02:02

Превратились в мусор: в Одессе продавцы выбросили посреди улицы сотни елок

01:55

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

01:04

Новогоднее чудо: в Луцке ребенок появился на свет под роддомом

00:51

Омикрон меньше других штаммов COVID-19 бьет по легким - ученые

Реклама
01 января, суббота
23:56

Украина закрыла доступ российских судов во внутренние водные пути

23:21

Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

22:56

Какой салат нужно выбросить в первый же день нового года: ответ специалиста

22:39

В ВОЗ назвали главное условие для преодоления пандемии коронавирусаВидео

22:20

В Днепре во время ДТП перевернулось на крышу авто с годовалым малышом

22:08

В Украине подорожали биометрические документы: стоимость оформления

21:41

На Ровенщине мужчина сбежал из-под домашнего ареста и избил полицейских

21:34

Трагедия на Закарпатье: в новогоднюю ночь трактор переехал мужчину

21:09

Россия резко обрубила транзит газа через Украину в СловакиюВидео

21:00

В египетской Хургаде выпал снег с градомВидео

20:50

С нового года в Украине увеличился прожиточный минимум

20:43

В Польше петарда повредила глаз 25-летнему украинцу

20:09

В Казахстане люди радостно селфились на фоне пылающей новогодней елки

19:46

Умерла легендарная актриса Голливуда

19:39

Летальная оборона и военное сотрудничество: Украину ждет новая помощь от СШАВидео

19:24

День рождения Степана Бандеры: в Киеве состоялось факельное шествиеВидео

19:08

В Украине с 1 января "взлетел" в цене алкоголь: сколько стоят напиткиВидео

18:51

В жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

18:38

Тина Кароль вышла в свет с 13-летним сыном: как сейчас выглядит юный Вениамин

18:23

Запуск СП-2 и остановка транзита газа: Украину предупредили об опасном сценарии из-за продажи добычиВидео

Реклама
18:16

В Белом доме готовы наказать Кремль за Украину: в РФ заговорили о возможном срыве переговоров со США

17:50

На Буковине случилось смертельное ДТП

17:26

Сколько можно хранить открытую бутылку шампанского: ответ экспертовВидео

17:24

Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

17:20

Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:12

Угроза военной операции РФ против Украины: в США призвали Вашингтон, Киев и НАТО к удару по МосквеВидео

17:06

Кабмин расширил список украинцев, которые подлежат вакцинации от COVID-19: кого ждут уколы

16:31

В Украине вступил в действие Закон о теробороне: в чем сутьВидео

16:21

Россия и Украина в 2022 году: почему не видно света в конце тоннелямнение

16:12

Украинские порты теперь закрыты для российских кораблей: запрет вступил в силу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять