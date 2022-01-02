"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с Байденом

Лидері Украины и США планируют скоординировать свои шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе.
Сегодня, 2 января, состоятся телефонные переговоры президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского.
Информацию о воскресных переговорах с главой Белого дома подтвердил в своем Twitter президент Украины.
"Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе", - написал гарант.
Отметим, ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом состоятся 2 января.
По информации корреспондента Associated Press Дарлин Суперсвилл, в Белом доме рассказали о том, что президенты обсудят усиление военных сил России у границ Украины и подготовку к январским переговорам Вашингтона и Москвы, которые должны поспособствовать урегулированию кризиса.
Напомним, 30 декабря 2021 года состоялся очередной телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе разговора американский президент предостерег главу РФ не идти на дальнейшую военную агрессию против Украины. В канун Нового года Байден подробнее рассказал журналистам о беседе. По его словам, во время телефонного разговора с Путиным он дал понять главе Кремля, что Россия не может "двигаться по Украине".
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