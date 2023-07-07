"Никакой я не диктатор": Лукашенко в истерике потребовал от Запада "извинений"

Самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко цинично заявил, что, дескать, "белорусский народ доверил ему власть", а сам он, мол, "не властвует, а работает".

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Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний - Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, voentv.mil.by

Непризнанный цивилизованным миром "президент" Беларуси Александр Лукашенко обиделся на то, что его называют "последним диктатором Европы". Дескать, западный мир за это "должен перед ним извиниться". По словам Лукашенко, он либо совсем не диктатор, либо диктатор, но не последний.

Как сообщают белорусские пропагандисты Белта, белорусскому "руководителю" не нравится, когда его называют "последним диктатором".

"Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний", - сказал Лукашенко.

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Кроме того, глава РБ цинично добавил, что власть ему якобы "доверил народ", а сам он, дескать, "работает, а не властвует".

"Если вы думаете, что, находясь при этой власти, я что-то чрезмерное получил, и получил ли вообще, вы ошибаетесь. Ничего подобного. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую", - добавил белорусский "глава государства".

Также он уточнил, что будто бы думает не о президентских выборах в Беларуси а о "будущем после его власти".

"Я пока что о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не знает, где находятся боевики ЧВК Вагнер и их главарь Евгений Пригожин. По словам Лукашенко, вопросы о том, будет ли размещена группировка Вагнер в Беларуси, решает не Минск, а Москва.

Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников считает, что Лукашенко не сможет долго продержаться у власти. При этом, по его мнению, Пригожин способен отобрать у Лукашенко власть в Беларуси.

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