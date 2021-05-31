"Нормандский формат" не зависит от событий в Беларуси - Меркель

Меркель высказалась о Беларуси и Нормандском формате / УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими", пишет Swissinfo.

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", — сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Тем не менее, отметила она, "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.

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Президент Франции Эммануель Макрон поддержал слова Меркель, заявив, что решение конфликта на Донбассе нужно искать именно в нормандском формате.

"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - подчеркнул французский президент.

Переговоры по Донбассу