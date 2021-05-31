"Нормандский формат" не зависит от событий в Беларуси - Меркель

Канцлер Германии высказалась о том, как повлияют события в Беларуси на переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими", пишет Swissinfo.
"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", — сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.
Тем не менее, отметила она, "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.
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Президент Франции Эммануель Макрон поддержал слова Меркель, заявив, что решение конфликта на Донбассе нужно искать именно в нормандском формате.
"В таких вопросах нужно смотреть, было ли возможно действовать более эффективно. Я не вижу более эффективных способов работы, чем нормандский формат, в рамках которого в последние месяцы был достигнут прогресс", - подчеркнул французский президент.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил о том, что переговоры по возможной встрече с главой РФ Владимиром Путиным уже ведут Банковая с Кремлем.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт таких переговоров и уточнил, что с российской стороны ситуацию курирует замглавы АП РФ Дмитрий Козак. При этом в Москве пока не уверены, что встреча Путина и Зеленского может состояться.
- По мнению Зеленского, для разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе следует проводить работу в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к вопросу Вашингтон.
- Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Зеленский и Путин могут договориться по некоторым вопросам по Донбассу.