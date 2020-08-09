В Беларуси оппозиция обнародовала план "майдана" в случае проигрыша на выборах

оппозиция обнародовала план "майдана" после выборов президента / Reuters

В Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

Telegram-канал NEXTA Live, который принадлежит журналисту Степану Путило, опубликовал подробные инструкции, которые составили оппозиционеры.

Уточняется, что план предусматривает организацию общенациональной забастовки на всех государственных предприятиях страны. Протест запланирован на 10 августа, участники будут требовать проведения "новых и честных" выборов. По словам организаторов, руководство белорусских предприятий "не сможет уволить всех", а сотрудники милиции не станут рисковать и "вступать в противостояние с настоящими заводскими мужиками".

Запланированы многочисленные митинги у районных администраций. Оппозиционеры просят не захватывать здания, а лишь блокировать. Они утверждают, что задержание в этой ситуации станет "точкой невозврата", после чего планируют блокирование дороги.

Авторы планы призывают своих сторонников в регионах требовать у главы местного исполкома публично присоединиться к митингующим. Организаторы презентовали памятку протестующего, в которой собраны рекомендации в случае столкновений с правоохранительными органами. В инструкции есть инструкции по построению боевых порядков, а также прописаны приемы "ответного насилия".

Отметим, 9 августа в Беларуси проходят выборы президента.

Напомним, в Беларуси утром 9 августа, в день проведения президентских выборов, были задержаны не менее 28 наблюдателей кампании Право выбирать 2020, объединяющей оппозиционные партии и движения.

Как ранее сообщалось, в Беларуси полицейский спецназ хватает людей прямо во дворах жилых домов.