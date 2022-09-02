Новый флешмоб: Байден, Зеленский, Джонсон, Данилов и Подоляк заинтриговали мир перепиской в Twitter

Зеленский и Джонсон / president.gov.ua, скриншот

Мировые лидеры заинтриговали мир новым флешмобом. Вечером, 2 сентября, в социальной сети Twitter появились твитты, согласно которому все известные политики мира делают посты всего с одним словом.

Странный флешмоб возник после того, как американская железнодорожная компания Amtrak случайно запостила твит со словом "trains" ("поезда").

Пользователям это понравилось, поэтому тренд с однословесными твитами быстро "завирусился".

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К новенькому флешмобу уже успели присоединиться президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк и даже лидер США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон.

Как ранее сообщали, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно опубликовал трогательное фото с детьми, был замечен на отдыхе в Греции.

58-летний Джонсон демонстрировал свою фигуру с раскинутыми руками, в то время, как его жена Кэрри и их молодая семья отдыхали в уединенном месте на греческом острове Эвия всего через неделю после возвращения со спа-отдыха в Словении.

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