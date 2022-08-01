Платье в аренду, крепкий коктейль и шикарный особняк: Борис Джонсон сыграл с женой пышную свадьбу

Джонсон, свадьба / ua.depositphotos.com и УНИАн

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сыграл свадьбу со своей супругой Кэрри ‒ через год после церемонии венчания. Об этом сообщили журналисты The Sun.

Свадьба состоялась 30 июля в роскошном поместье Дэйлсфорд-Хаус. Оно принадлежит видному спонсору Консервативной партии и другу Джонсона лорду Бамфорду.

Поздравить супругов с важным для них днем пришли около 200 гостей. Для такой толпы во дворе разместили огромную белую палатку. Ее украсили стогами сена и деревянными бочками.

К слову, свое платье Кэрри Джонсон не покупала и не шила на заказ, а арендовала за 25 фунтов (1128 гривен).

Гостей, к слову, поили крепкими напитками "Негрони" – смесью джина, красного вермута и ликера кампари с апельсиновой цедрой.

На свадьбе присутствовали сестра и отец Джонсона – Стэнли и Рэйчел Джонсоны – актриса Холли Уэлленс, политики Джейкоб Рис-Могг, Надин Дорис и другие близкие друзья семьи Джонсонов.

Борис Джонсон с супругой / https://ua.depositphotos.com/

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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