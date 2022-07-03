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Нужен мир, но Украина имеет право на защиту: в Италии разнесли Путина и поддержали Зеленского

3 июля 2022, 11:50

Перемирие должно быть достигнуто только при условии прекращения Россией бомбардировок мирного украинского народа, сказал Луиджи Ди Майо.

Зеленский Путин
Зеленский демонстрирует готовность к переговорам, но Путин блокирует дипломатию - Ди Майо / Коллаж Офис президента, УНИАН

Война в Украине должна завершиться мирным путем. Дипломатия продолжает работу, но все попытки оказываются тщетными из-за позиции президента России Владимира Путина. Украинский гарант Владимир Зеленский не единожды демонстрировал готовность к диалогу, но Путин такие инициативы всегда отвергал. Перемирие должно быть достигнуто при условии прекращения бомбардировок украинского народа российской армией. Украина имеет право на защиту, ее нужно поддержать. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Читайте такжеПутин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценарием"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, которые Путин всегда отвергал. Путь - дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия прекратит бомбить мирное население Украины", - сказал он в интервью Corriere della Sera.

Также Луиджи Ди Майо подчеркнул, что у Киева есть право на защиту своего государство, поэтому его нужно поддержать. Рим продолжает вести контакты с Москвой через посольство, надеясь на дипломатическое урегулирование войны.

"Мирный план" Италии для завершения войны РФ против Украины

В мае Италия подала в Организацию объединенных наций план завершения войны России против Украины. Речь идет о документе, включающем несколько пунктов – прекращение огня, демонтаж линий боестолкновений, краткосрочная интеграция Киева в ЕС без вступления в НАТО, соглашение по Крыму и Донбассу, а также подписании нового договора о мире и безопасности в Европе.

CNN в начале июня со ссылкой на свои источники сообщил, что США, ЕС и Британия проводят консультации по мирному плану завершения войны в Украине. Среди других вариантов обсуждается и предложение Италии. Причем Киев в таком диалоге участия не принимает. Указывалось, что страны Запада обговаривали сценарии, которые можно было бы предложить украинскому государству.

Журналисты отметили, что Киев вряд ли пойдет на условия, связанные с уступками России своих территорий. План Италии не поддерживается и Вашингтоном.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев не ведет с Западом каких-либо переговоров относительного "мирного плана" по войне с Россией. По его словам, в западном мире есть силы, которые толкают украинское государство к невыгодному сценарию, однако нужен результат, который будет устраивать конкретно Украину.

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Италия Владимир Зеленский Владимир Путин Луиджи Ди Майо война России и Украины
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