О базах РФ и запуске ракет промолчали: у Лукашенко заявили, что не будут воевать против Украины

В Беларуси отрицают возможные планы по нападению ее войск на Украину / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Белорусский премьер-министр Роман Головченко сказал, что Беларусь, дескать, не будет принимать участие в войне России против Украины "вооруженным путем", не является "стороной конфликта" в войне Москвы с Киевом, и разразился обвинениями в адрес Запада. О вторжении российских войск с территории РБ и запуске оттуда ракет по украинским городам он умолчал.

В интервью Al Arabiya он сказал о том, что Беларусь, дескать, не намерена принимать участие в войне Москвы против Киева и якобы не является стороной конфликта. Подобные заявления, мол, являются желанием Запада оказывать давление на Минск.

Читайте такжеВСУ войскам Беларуси не по зубам: если Лукашенко нападет, он рискует потерять власть – Жданов"Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Им это выгодно - надо же чем-то оправдывать давление на страну, но Беларусь не является стороной конфликта и не намерена участвовать вооруженным путем в его решении", - утверждает Головченко.

Также он добавил, что в Конституции Беларуси исключена "агрессия со своей территории в отношении других государств".

При этом Головченко ничего не сказал о военном вторжении российских войск с Беларуси на территорию Украины и запуске оттуда ракет. Умолчал он и о использовании военными РФ аэропортов РБ.

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Война России против Украины

Глава РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале войны против Украины. Полномасштабное военное вторжение он назвал, дескать, "специальной военной операцией". На территорию Украины вторглись российские войска из РФ, оккупированного Крыма и Беларуси.

Россия с первого дня войны наносит ракетные и авиационные удары по объектам военной, гражданской инфраструктуры и жилым кварталам. Гибнут мирные люди. Нападение на Украину осуществляется, в том числе, и с территории Беларуси.

29 марта по итогам переговоров делегаций Киева и Москвы в Стамбуле российская сторона заявила о "сокращении военной активности в разы" на Киевском и Черниговском направлениях. В результате оккупанты вынуждены были выводить свои войска с данных направлений.

11 мая в Госпогранслужбе Украины заявили о восстановлении контроля над границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Проводятся мероприятия по организации охраны границы. Ситуация остается опасной – враг наносит артиллерийские и авиаудары и по позициям пограничных войск.

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