Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства

Прохожим удалось потушить огонь. Пострадавший жив.
В центре Москвы недалеко от станции метро Тверская мужчина попытался покончить с собой, совершив акт самосожжения.
Мужчина облил себя бензином и поджег. Прохожие повалили его на землю, через некоторое время огонь удалось затушить. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
Пострадавший жив, ему оказывают помощь.
Telegram-канал 112 уточняет, что мужчину зовут Виктор Руденко. C 60% ожогов тела его везут в реанимацию.
"По предварительным данным, Виктор боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру", - говорится в сообщении.
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Автор: Анна Багрий