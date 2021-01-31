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Облил себя бензином и поджег: в центре Москвы произошла попытка самоубийства

31 января 2021, 15:48
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Прохожим удалось потушить огонь. Пострадавший жив.

Мужчину отвезли в реанимацию - у него 60% ожогов тела / Фото Telegram

В центре Москвы недалеко от станции метро Тверская мужчина попытался покончить с собой, совершив акт самосожжения.

Мужчина облил себя бензином и поджег. Прохожие повалили его на землю, через некоторое время огонь удалось затушить. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Пострадавший жив, ему оказывают помощь.

Telegram-канал 112 уточняет, что мужчину зовут Виктор Руденко. C 60% ожогов тела его везут в реанимацию.

"По предварительным данным, Виктор боролся с мошенниками, которые обманули его и отобрали у него квартиру", - говорится в сообщении.

Протесты в России - последние новости:

  • С самого утра 31 января в России начались акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина.
  • На данный момент известно о задержании 2737 участников акций. Митингующих зажимают у стен, бьют, затаскивают в автозаки, используют электрошокеры и дубинки.
  • Вышла на акцию протеста и жена арестованного оппозиционера - Юлия Навальная. Ее задержали силовики.
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