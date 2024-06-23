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Выбран самый уродливый пес в мире: он "помогал" собакам в Украине, фото

Яна Ставская
23 июня 2024, 12:37обновлено 23 июня, 13:47
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В соцсетях Уайлд - не только "блогер", но и звезда мемов.
Выбран самый уродливый пес в мире: он 'помогал' собакам в Украине, фото
Собака пережила страшную болезнь в детском возрасте / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео AP, instagram.com/wildthangofficial

8-летний пекинес Уайлд Танг из Орегона стал самой уродливой собакой в мире по версии ежегодного конкурса The World's Ugliest Dog Contest.

Ему это удалось только с пятой попытки, пишет The New York Times.

У Уайлда - длинный розовый язык, который он постоянно держит высунутым, большие глаза и густая копна серой шерсти.

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Его жизнь началась тяжело: пес еще в детском возрасте заболел чумой - инфекционным заболеванием, поражающим дыхательную и нервную системы.

Он едва выжил, но болезнь оставила после себя много "шрамов". У Уайлда, в частности, отсутствуют зубы, из-за чего его язык постоянно выглядывает, есть проблемы с функционированием правой передней лапы.

Тем не менее Уайлд - хорошо социализированное животное. Пес любит людей, собак, а особенно свои игрушки.

Указывается, что Уайлд воспользовался своей популярностью на благо другим животным. В частности, помогал с благотворительными сборами на спасение пекинесов Украины "и уже спас 7 из них из зоны боевых действий".

  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial
  • Самая уродливая собака в мире 2024
    Самая уродливая собака в мире 2024 Фото: instagram.com/wildthangofficial

Согласно его биографии, "цель жизни Уайлда - пропагандировать необходимость вакцинации домашних любимцев". Но недавно Уайлд покинул "социально активную жизнь" и ушел на пенсию.

В то же время жюри конкурса отметили, что "отвратительных" собак не существует, и это мероприятие не только повышает осознание необходимости усыновления собак из приютов, но и служит напоминанием, что каждая собака заслуживает любви.

Чем болеют пекинесы?

Пекинес - порода собак, которая, как и все животные, подвержена ряду различных заболеваний. Некоторые их свойственны именно этой породе, в связи с ее особенностями. Основные заболевания, с которыми сталкиваются пекинесы, связаны с их органами дыхания, глаз и кожей. Другие болезни могут быть связаны с их костями и суставами, а также с сердцем и печенью.

Одним из самых распространенных заболеваний у пекинесов является бронхит. Также пекинесы подвержены глазным проблемам, таким как различные инфекции, воспаления и повреждения роговицы.

Кожные проблемы также не редкость у пекинесов. У них часто встречаются различные аллергические реакции, высыпания, воспаления и зуд.

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Ранее Главред объяснял, почему собака ест траву. По данным опроса, 79% владельцев домашних животных замечали, что их собаки это делают.

Также узнайте о породах собак, которые не линяют. Но помните: пород, которые абсолютно не линяют, не бывает, потому что линька – это естественный процесс обновления шерсти.

Для владельцев домашних питомцев будет полезно узнать, из чего делают сухой корм. Особенно этот вопрос беспокоит тех, кто собирается перевести домашнего питомца на сухое питание.

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