"Одно недоумение": Симоньян шокировала ответом за призыв "убивать и топить" украинских детей

Симоньян заявила, что ее сильно обеспокоили слова 47-летнего коллеги, и назвала призыв "убивать" детей Украины недоумением.
Российский пропагандист и путинист Антон Красовский недавно публично заявил, что украинских детей "нужно топить и убивать".
Глава пропагандистского СМИ RT Маргарита Симоньян незамедлительно отреагировала на скандал.
Симоньян заявила, что ее сильно обеспокоили слова 47-летнего коллеги.
При этом, на призыв "убивать и топить" детей из Украины Симоньян отметила, что это "недоумение".
"Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным", - вдруг заявила Симоньян, которая яро поддерживает политику Путина.
Скандал с пропагандистом Красовским
Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей.
Он громко заявил, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.
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