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"Одно недоумение": Симоньян шокировала ответом за призыв "убивать и топить" украинских детей

24 октября 2022, 21:09

Симоньян заявила, что ее сильно обеспокоили слова 47-летнего коллеги, и назвала призыв "убивать" детей Украины недоумением.

Симоньян
Симоньян / скриншот из видео

Российский пропагандист и путинист Антон Красовский недавно публично заявил, что украинских детей "нужно топить и убивать".

Глава пропагандистского СМИ RT Маргарита Симоньян незамедлительно отреагировала на скандал.

Симоньян заявила, что ее сильно обеспокоили слова 47-летнего коллеги.

При этом, на призыв "убивать и топить" детей из Украины Симоньян отметила, что это "недоумение".

"Недоумение, что тут скажешь. Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным", - вдруг заявила Симоньян, которая яро поддерживает политику Путина.

Скандал с пропагандистом Красовским

Известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей.

Он громко заявил, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

Антон Красовский

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