Отключение от SWIFT и крушение СП-2: в Европарламенте призвали ЕС нанести решительный удар по России

Европарламент призывает остановить агрессию РФ и не допустить запуска Северного потока-2 / Фото: pixabay.com

Евросоюз должен придерживаться жесткой позиции в отношении РФ и не вести с ней оптимальные торговые отношения до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, Молдовы и Грузии. Брюсселю следует приготовиться к призыву отключить Россию от SWIFT и отказу от российских энергетических ресурсов в случае дальнейшего агрессивного поведения Москвы. При этом в ЕС не должны допустить введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Об этом говорится в тексте резолюции Европарламента, которую одобрили 494 европейских депутата. Против высказались 103 парламентария, еще 72 воздержались от голосования. Парламентарии посвятили большой блок действиям Москвы, направленным на подрыв безопасности в Европе, в том числе и на территории Украины.

Евродепутаты предлагают акцентировать внимание на принятой в России Стратегией национальной обороны, которая, с их точки зрения, официально указывает на антизападный вектор политики Москвы, подчеркивая несовместимость российской системы и Запада.

О чем резолюция Европарламента

Вопрос Украины и бизнес с Россией

Депутаты указывают, что Евросоюз в условиях агрессивного поведения не может вести бизнес с Россией на партнерском уровне. По крайней мере, до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, Грузии и Молдовы в признанных международным законодательством границах.

"ЕС должен четко дать понять, что" бизнеса как обычно" с Россией быть не может, пока она не прекратит свою агрессивную политику и гибридную агрессию против ЕС, стран-членов и стран "Восточного партнерства" и пока не будет восстановлена территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины в рамках их международно признанных границ", - отмечается в резолюции.

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Санкции против России

Как полагают европейские депутаты, санкционный режим в отношении России должен действовать до того момента, пока Москва не выполнит требований, предполагающих отмену ограничений. Причем продолжать санкции нужно раз в год, а не каждое полугодие.

"ЕС должен позаботиться, чтобы санкции оставались, пока РФ не выполнит условия для их отмены, и должен рассмотреть возможность продолжать их раз в год, а не раз в 6 месяцев ", - утверждают парламентарии.Читайте также"Поиск понимания" с Путиным и война в Украине: в ЕС призвали к переговорам с Россией

Сдерживание России

В Европарламенте призывают коллективный Запад, включая НАТО и международных партнеров, проводить политику сдерживания России ради сохранения стабильности и мира в Европе и за пределами континента, усиливая свои оборонные способности и оказывая давления на официальную Москву с целью невмешательства россиян в дела восточных и южных соседей Евросоюза.

Отключение России от SWIFT и отказ от газа и нефти

По мнению депутатов, Евросоюз в контексте сдерживания России от дальнейшей агрессии должен быть готов к призывам по отключению российского государства от SWIFT. При этом Брюсселю следует отказаться от импорта российских энергоносителей – нефти и газа – в случае дальнейших угроз странам ЕС и военной агрессии в отношении государств Восточного партнерства. Чтобы улучшить ситуацию в сфере энергобезопасности, они предлагают синхронизацию электрических сетей всех стран Евросоюза и недопущение расширения российской ядерной энергетики на территории наднационального объединения.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему отключение РФ от SWIFT станет ударом для Украины и Запада

"ЕС должен создать четкую стратегию, как положить конец своей зависимости от российского газа, нефти и сырья, в частности железа, стали, алюминия и никеля, и увеличивать свою энергонезависимость - по крайней мере на время, пока Путин остается у власти", - призвали европарламентарии.

Северный поток-2

Российский газопровод Северный поток-2 усиливает энергетическую зависимость Европы от России, вредит целостности объединения и угрожает безопасности Украины. Депутаты советуют Брюсселю отказаться от процессов по введению в эксплуатацию трубопровода.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Строительство "Северного потока-2"... должно быть немедленно остановлено и он не должен вводиться в эксплуатацию, даже если строительство завершится", - подчеркивается в резолюции.

Напомним, в тексте резолюции ЕП также говорится о том, что Евросоюз не должен признавать выборы в Госдуму России в том случае, если они будут признаны сфальсифицированными. При таком сценарии российское государство могут отстранить от участия в международных ассамблеях, включая Совет Европы.