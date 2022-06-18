Пентагон хочет увеличить поставки РСЗО для Украины - Politico

США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи.
Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огня HIMARS украинским военным, сообщает Politico со ссылкой на заявление нескольких чиновников США.
По их информации, США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.
"Министерство обороны все еще взвешивает все варианты, и решение об отправке еще четырех РСЗО HIMARS еще не является окончательным", - подчеркнул чиновник Пентагона.
По его словам, решение о передаче РСЗО будет основано "на неотложных потребностях Украины". При этом в администрации Байдена добавили, что помимо РСЗО также планируются и поставки снарядов.
"Мы ожидаем скорой передачи большего количества HIMARS и большего количества управляемых снарядов", - отметил чиновник.