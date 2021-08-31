Перенесла сложную операцию: в Италии случилась трагедия с украинкой

Скорая помощь / Reuters

В Италии в городе Неаполь трагически погибла 34-летняя украинка. Как сообщают местные СМИ, женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа больницы и скончалась на месте от полученных травм.

Издание ilmattino.it пишет, что тело 34-летней украинки обнаружили поздно вечером 29 августа на улице Джованни Нинни, возле больницы.

"Несколько дней назад женщине сделали операцию по удалению катаракты в больнице Пеллегрини. Операция прошла успешно и пациентку поместили в офтальмологическое отделение для наблюдения", - говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что женщина чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась.

Как рассказали соседи по палате, накануне женщина вела себя спокойно и никаких признаков душевной тревоги у нее не наблюдалось, своим соседям по палате на проблемы не жаловалась. Она внезапно подошла к окну, открыла его и спрыгнула вниз.

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Полиция Неаполя начала расследование по факту смерти гражданки Украины. Сейчас проводится допрос врачей и других пациентов.

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Также ведется поиск родственников погибшей. По предварительной версии полиции, женщина совершила самоубийство. Что могло стать причиной для такого шага – на данный момент неизвестно.

Как сообщал Главред, в Турции возле курортного города Кемер погиб 28-летний турист из Украины. Трагедия произошла в результате лобового столкновения двух гидроциклов.

Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. По факту инцидента турецкая прокуратура проводит расследование.