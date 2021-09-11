"Плохая сделка": в Госдепе США продолжат борьбу с Северным потоком-2 как с политическим проектом РФ

В Госдепе США продолжат борьбу с Северным потоком-2 как с политическим проектом РФ / Reuters

США намерены продолжить противодействие российскому проекту газопровода "Северный поток-2", заявила официальный представитель Госдепа Джалина Портер.

Официальный Вашингтон по-прежнему считают российский газопровод "Северный поток-2" плохой сделкой, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга.

Отметим, глава правления компании Газпром Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, сделал заявление о том, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. Работы по трубе завершились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg узнали, что первые поставки газа по трубопроводу СП-2 могут начаться уже с 1 октября. Причем через два месяца после этого газопровод может заработать на полную мощность.

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В МИД России выразили надежду, что запуск СП-2 произойдет как можно скорее, однако признали ключевую роль ФРГ в данном вопросе. Именно Германия будет проводить сертификацию газопровода.