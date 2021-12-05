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"Подавляют инакомыслие": Блинкен и Лавров "пободались" из-за Украины

5 декабря 2021, 07:53

Лавров назвал события в Украине в 2014 году "переворотом", а это не понравилось Блинкену.

Энтони Блинкен
Блинкен и Лавров "пободались" из-за Украины / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе горячо поспорили из-за ситуации в Украине.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, инцидент произошел в среду, 1 декабря, на обеде накануне заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, когда Лавров назвал события в Украине в 2014 году "переворотом" и заявил, что НАТО и ЕС "подавляют инакомыслие и угрожают России".

В ответ Блинкен напомнил, как семь лет назад силы, лояльные тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве, убив более сотни человек, прежде чем отстраненный от власти политик сбежал в РФ.

Кроме того, главный дипломат США указал своему российскому коллеге, что НАТО – это оборонный союз.

Напомним, в Белом доме подтвердили переговоры президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина 7 декабря. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден и Путин обсудят Украину.

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В Кремле заявили о планах выдвинуть условие по Украине американской стороне на предстоящих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.

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