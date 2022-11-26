Подсадные утки вместо солдатских матерей: Путин опозорился на встрече с родными погибших оккупантов

Владимир Путин опозорился на встрече с "солдатскими матерями" / vedomosti.ru, Скриншот

Участницы встречи Владимира Путина с матерями оккупантов, участвующих в войне Украине, оказались чиновницами и прокремлевскими активистками.

На встречу с президентом РФ пустили 17 женщин, которых пропаганда РФ назвала солдатскими матерями, пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

При этом отмечается, что на встречу не пригласили представителей настоящего Комитета солдатских матерей РФ, ни Совет матерей и жен мобилизованных. Более того, представительницы из этих организаций, пытающиеся добиться приглашения от Кремля, обнаружили за собой слежку.

Кто участвовал во встрече:

Подчеркивается, что собеседницами Путина в том числе оказались функционерами ОНФ и других провластных движений, чиновницы и члены "Единой России". В частности, сред них были:

Московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, занимающая пост замдиректора ГБУ Центр досуга и спорта "Юность", член Отраднинского совета депутатов. Как сказано на ее странице, ее специалитет — "оказание социальной помощи льготным категориям граждан".

Руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, которая возглавляет Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м она была в списках кандидатов ЕР в Госдуму.

Надежда Узунова, которая отвечает в Усть-Абаканском "Боевом братстве" за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

Член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, которая занимается сбором гуманитарной помощи для мобилизованных.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин встретился якобы с матерями погибших. Он решил сгладить углы и объяснить, что "все мы смертные" и если бы солдаты не погибли на войне, то они могли бы умереть по другой причине. Видео уже разлетелось в Сети.

"Важно то, что все мы смертные, мы все под Господом, под Аллахом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили", - сказал Путин.

Он акцентировал внимание на том, что в России многие погибают в авариях или умирают от алкоголя.

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