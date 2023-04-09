"Погода военная": Макрон выпустил странное заявление о переговорах между Украиной и РФ

Макрон добавил, что цель диалога с Китаем заключается в том, чтобы закрепить общие подходы к войне.

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Эммануэль Макрон / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не пришло.

В интервью изданию Les Échos он заявил, что сейчас "погода военная".

"Я думаю, что Китай делает то же самое наблюдение, что и мы, а именно: сейчас погода военная. Украинцы сопротивляются, и мы им помогаем. Сейчас не время для переговоров, даже если мы их готовим и если нам нужно заложить основу", - заявил он.

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Макрон добавил, что цель диалога с Китаем заключается в том, чтобы закрепить общие подходы к войне:

Первое: поддержка принципов Устава ООН.

Второе: четкое напоминание о ядерной мощи, и именно Китай должен обратить внимание на последствия того, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он обещал этого не делать.

Третье: четкое напоминание о гуманитарном праве и защите детей.

И четвертое: приверженность достижению согласованного и прочного мира, сказал Макрон.

Итоги встречи Си Цзиньпина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой трехдневный визит в Китай.

В ходе визита он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем, стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и войну России с Украиной.

Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что никто не заинтересован в длительной войне России против Украины, поэтому, мол, нужно "без промедления перейти к политическому урегулированию". В разных интерпретациях слов Цзиньпина война была названа "войной" и "украинским кризисом".

Цзиньпин также предложил Франции выдвинуть свой "политический мирный план" по войне в Украине, который будет готов поддержать Пекин.

Французский президент Макрон подчеркнул, что завершение войны РФ против Украины политическим путем должно учитывать законные интересы всех сторон.

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