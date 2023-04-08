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Си Цзиньпин "забыл" о Путине и РФ, встреча с Макроном может стать началом пути к миру – Bloomberg

Андрей Ганчук
8 апреля 2023, 09:24 обновлено 8 апреля, 09:33
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В Париже не ждут стремительного изменения позиции руководства Китая по войне страны-агрессора России против Украины, сказал французский чиновник.
Макрон, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин на встрече с Макроном публично ничего не сказал о Путине и России - СМИ / Коллаж УНИАН

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином стала основой для последующей совместной работы Парижа и Пекина по завершению войны России против Украины. Китай вряд ли сменит свою позицию, однако то, что Цзиньпин в публичных заявлениях не упоминал директора РФ Путина и его страну, уже является положительным сигналом.

Как сообщает Bloomberg, высокопоставленный французский чиновник рассказал о том, что по итогам встречи Макрона и Цзиньпина можно сделать вывод, согласно которому лидеры заложили основы сотрудничества Франции и Китай по установлению мира в Украине.

По его словам, в Париже не ждут, что Пекин полностью изменит свою точку зрения по войне России против Украины, однако по завершению встречи китайский лидер поблагодарил Макрона за разъяснение определенных вопросов.

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Собеседник американского агентства убежден, что почти 5 часов переговоров Макрона и Цзиньпина заложили основы для дальнейшей совместной работы по установлению мира в Украине.

Чиновник подчеркнул, что Си Цзиньпин ничего не сказал о Путине и агрессоре России в рамках публичных заявлений в ходе визита, и это можно назвать хорошим сигналом на пути к началу мирных переговоров.

Итоги встречи Си Цзиньпина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой трехдневный визит в Китай.

В ходе визита он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем, стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и войну России с Украиной.

Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что никто не заинтересован в длительной войне России против Украины, поэтому, мол, нужно "без промедления перейти к политическому урегулированию". В разных интерпретациях слов Цзиньпина война была названа "войной" и "украинским кризисом".

Цзиньпин также предложил Франции выдвинуть свой "политический мирный план" по войне в Украине, который будет готов поддержать Пекин.

Французский президент Макрон подчеркнул, что завершение войны РФ против Украины политическим путем должно учитывать законные интересы всех сторон.

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