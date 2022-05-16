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Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу Украины

16 мая 2022, 16:55

Специалист отметил, что речь Путина на параде 9 мая указывает на то, что президент РФ понимает, какую катастрофическую ошибку совершил насчет войны в Украине.

Путин, армия РФ
Политолог пояснил, что является последней надеждой Путина по поводу Украины/ коллаж фото УНИАН

После 9 мая в России заметно изменилась риторика относительно войны в Украине. Последней надеждой президента РФ Владимира Путина стало то, что ему разрешат "сохранить лицо" перед своими жителями. Об этом рассказал публицист, оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский в эфире канала Украина 24.

"Сразу после 9 мая началось невиданной интенсивности пропагандистское наступление России на Запад, включая США. Начиная с Макрона, была мобилизована вся агентура, все симпатизанты Кремля. Макрон заявил, что "не надо унижать Россию", или более откровенная форма – "не надо загонять крысу в угол, нужно дать Путину возможность сохранить лицо", – рассказал он.

Пионтковский отметил, что речь Путина на параде в честь 9 мая указывает на то, что президент РФ понимает, какую катастрофическую ошибку совершил, начав полномасштабную войну против Украины. Армия Украины постоянно усиливается. И, таким образом, возникает перспектива полного освобождения украинских территорий путем оружия.

По словам Пионтковского, Макрон, в свою очередь, пытается убедить Запад ‒ дескать, Украина должна сохранить территориальную целостность, но это не обязательно достигать военным путем.

"Можно заключить перемирие и потом очень долго дипломатически обсуждать и т. д. Это последняя надежда Москвы", – уверен он.

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Напомним, ранее Андрей Пионтковский заявлял - поскольку российскому диктатору Владимиру Путину не удается реализовать свои первоначальные агрессивные планы по поводу завладения всей территорией Украины, то теперь он вынужден будет умерить свои аппетиты и сосредоточить усилия на полном захвате трех областей ‒ Донецкой, Луганской и Херсонской.

"По-моему, уже Путин и его окружение понимают, что есть колоссальный разрыв между военными возможностями России, особенно в свете последних решений Запада по поддержке Украины, и амбициозными планами. Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит", ‒ говорит политолог.

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Автор: Егор Бунин
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новости России Владимир Путин Андрей Пионтковский
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