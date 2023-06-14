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Политолог спрогнозировал, поддержит ли население РФ рейды русских добровольцев

Дмитрий Видоменко
14 июня 2023, 01:35
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Если организации русских добровольцев будут расширяться, к ним будут присоединяться россияне, тогда тенденция будет набирать обороты, говорит Владимир Фесенко.
Фесенко, РДК
Владимир Фесенко убежден, что будущее покажет, поддержит ли население РФ русских добровольцев / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Пока крайне рано говорить о том, поддержат ли широкие слои населения страны-агрессора РФ рейды русских добровольцев. Об этом в интервью Главреду председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Я бы не торопился с выводами. Сейчас трудно сказать. Я сказал о сообщениях в официальных росСМИ об арестах российских граждан за симпатии, связи или желание присоединиться к ЛСР. И если есть такие официальные сообщения, то есть и определенные тенденции, следовательно, есть люди, которые готовы к ним присоединиться. Насколько широк поток, и есть ли у этих организаций широкая социальная база, пока сказать трудно. Это не та ситуация, когда это можно замерить социологически, тем более — в путинской России. Это докажет лишь практика — если эти две организации будут расширяться, к ним будут присоединяться россияне, тогда тенденция будет набирать обороты. Возможно, она не столь широка, потому что пока в РФ царит путинская пропаганда, но начало этой тенденции — рост внимания к этим организациям, попытки к ним присоединиться — фиксируется даже официальными российскими СМИ", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Операция ополченцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус (РДК) 1 июня объявил о второй фазе военной операции в Белгородской области.

Бойцы сообщили, что ведут бои в направлении города Шебекино. В тот же день пропагандисты РФ заявили о военных столкновениях на границе России и Украины, а также "атаки танками" шебекинского МАПП.

Позже в РДК заявили о нанесении удара Градами по зданию МВД в Шебекино. Бойцы Легиона Свободы России (ЛСР), которые также работают на Белгородщине, показали, как уничтожают технику оккупантов РФ.

Также в ЛСР сказали, что российские ополченцы ведут бои в предместье Шебекино – Новой Таволжанке и Титовке.

4 июня Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус заявили, что с боями зашли в пригород Шебекино.

Другие новости:

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