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Пономарев рассказал, чем грозит Украине встреча Байдена и Путина в Женеве

9 июня 2021, 08:02
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Владимир Путин даст обещание США на встрече в Женеве, считает Илья Пономарев.

Илья Пономарев
Байден и Путин могут договориться о снижении влияния США на Украину – Пономарев / Главред

В США рассчитывают на определенный прогресс на встрече президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Именно поэтому они идут на определенные компромиссы, о чем свидетельствует шаг с Северным потоком-2. Все устали от противостояния и появился спрос на достижение компромисса. Сделка по Украине вряд ли произойдет, однако вероятен сценарий, при котором Байден будет меньше поддерживать Киев, а у Путина появится больше пространства для маневра. Скорее всего, в ходе переговоров с Байденом Путин пообещает прекратить дестабилизацию ситуации на Западе. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что США ищут возможность достижения определенного компромисса с Россией. Стороны устали от конфронтации, поэтому появился запрос на договоренности.

"От конфронтации все устали, тем более что одно дело - конфронтация во время "холодной войны", которая носила спокойный системный характер, и другое дело, когда подлости и гадости постоянно друг другу делают. В первую очередь, конечно, Россия со своими хакерскими атаками и так далее. Всех это очень раздражает", - считает Пономарев.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Как полагает политик, сейчас вопрос Украины не является приоритетным для США. Сделка между Байденом и Путиным по Киеву вряд ли состоится, однако некоторые договоренности все же могут быть заключены.

"Для Украины есть повод не то чтобы нервничать, но чувствовать дискомфорт, потому что мы не находимся на первой строчке американских приоритетов. И хотя я не предполагаю, что будет какой-то прямой размен, но то, что Байден может принять решение Украиной заниматься поменьше и давать Путину больше свободы, вполне реально", - сказал бывший российский парламентарий.

Также он добавил, что скорее всего, глава Кремля пообещает на встрече с Байденом прекратить дестабилизацию ситуации на Западе.Читайте такжеБайден объявил Зеленскому о поддержке Украины на встрече с Путиным и позвал его в Вашингтон

"Я думаю, будет какое-то обещание (со стороны Путина) скорее, я не думаю, что будет какое-то непосредственное действие. Может быть обещание, что больше никого не будут травить на территории ЕС и США, не будут убивать никого, не будут устраивать хакерские атаки, вмешиваться в выборы и так далее", - подчеркнул Илья Пономарев.

Встреча Байдена и Путина

Соединенные Штаты и РФ 24 мая провели предварительные консультации по вопросам американо-российских отношений. Стороны договорились о продолжении дальнейших переговоров в формате саммита Вашингтона и Москвы.

Президент США Джо Байден и хозяин Кремля Владимир Путин проведут встречу 16 июня в Женеве, о чем официально сообщили 25 мая в Белом доме и Вашингтоне.

Байден на переговорах с Путиным заявит о поддержке территориальной целостности Украины, считает представитель Белого дома Аманда Слоат.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Путин на встрече с Байденом попросит американского президента поддержать так называемый "диалог" Киева с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также имплементацию вторых Минских соглашений.

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