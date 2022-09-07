"Поставляют в Украину металлолом": Эрдоган разразился штампами пропаганды России

Турция поддерживает скорейшее прекращение огня в войне России с Украиной - Эрдоган / NTV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "ошибочной" позицию Запада по войне России против Украины и счел военную поддержку Киева, дескать, поставками Киеву металлолома. По его словам, западный мир якобы "провоцирует" стороны, а Москву нельзя недооценивать.

Как сообщает агентство Анадолу, в среду, 7 сентября, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем он заявил, что Запад придерживается "ошибочной" позиции в войне Москвы против Киева.

Глава турецкого государства сказал, что Анкара "придерживается сбалансированной политики" в отношении Украины и России и поддерживает "скорейшее прекращение огня".

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Кроме того, он обвинил Запад в якобы провоцировании сторон, а военную поддержку назвал "отправкой металлолома" Киеву.

"Нынешние процессы говорят о том, что война не скоро закончится… Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (в отношении войны России против Украины). Потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, отправляют в Украину", - считает Эрдоган.

Также Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Россию нельзя недооценивать, а у войны "нет победителей, но очень много проигравших".

Заявления Турции об Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган в августе впервые выступил на саммите Крымской платформы. Он заявил, что Анкара никогда не признает оккупацию и аннексию Россией суверенных территорий Украины. Захваченный Крымский полуостров он призвал вернуть Киеву.

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын сказал, что Крым – часть Украины.

Полуостров должен быть деоккупирован. Вопрос возвращения Крыма должен быть основой любой сделки между Киевом и Москвой.

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любой сделки, которая будет заключена между РФ и Украиной", - подчеркнул Калын.

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