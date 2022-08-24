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Крым – основа любой сделки между Украиной и РФ: у Эрдогана призвали вернуть полуостров Киеву

24 августа 2022, 10:41

Крымский полуостров принадлежит Украине, позиция Турции по вопросу остается неизменной, сказал Ибрагим Калын.

Крым, Турция
Россия захватила Крым и нарушила международное право - полуостров должен вернуться в состав Украины - Калин / Коллаж УНИАН, Википедия

Россия должна вернуть Украине Крым, который она в 2014 году захватила и аннексировала. Полуостров является частью украинской территории. Вопрос возвращения Крымского полуострова должен быть основой любой сделки, которая будет подписана Киевом и Москвой. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В интервью CNN он напомнил о том, что Россия 8 лет назад, вопреки нормам международного права, захватила и аннексировала Крым. Позиция Турции остается неизменной – оккупированный полуостров должен вернуться в состав Украины.

Также он добавил, что вопрос возвращения Крыма под политический контроль Киева должен быть в основе любой сделки, которую оформят Украина и Россия в будущем.

"Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любой сделки, которая будет заключена между РФ и Украиной", - подчеркнул Ибрагим Калын.

Возвращение Крыма в Украину

Во вторник, 23 августа, состоялся саммит Крымской платформы. Страны-союзники Украины, а также международные организации, собрались с целью обсуждения проблем оккупации Россией Крымского полуострова.

Президент Владимир Зеленский допустил освобождение захваченного Крыма военным путем. Гарант отметил, что военная инфраструктура России на оккупированном полуострове является легальной целью для ВСУ. По словам Зеленского, Украина в вопросе возвращения Крыма будет действовать так, как посчитает нужным, и задействует для этого любые средства. Консультаций по данному аспекту с другими странами не будет.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который впервые выступил на Крымской платформ, заявил, что Анкара никогда не признает оккупации Россией украинских территорий, в том числе, и Крыма. Эрдоган подчеркнул, что Крым должен вернуться в состав Украины.

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