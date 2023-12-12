Президенту США Байдену грозит импичмент - Reuters

13 декабря Палата представителей США может проголосовать за формализацию расследования по импичменту президента Джо Байдена.

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Палата представителей будет голосовать за оформление импичмента Байдена - СМИ / Фото: twitter.com/WhiteHouse

В среду, 13 декабря, Палата представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, проголосует за официальное оформление процедуры импичмента президента-демократа Джо Байдена. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на помощника лидера республиканцев, который говорил на условиях анонимности

Отмечается, что официальные планы по голосованию не окончательные.

В четверг Палата представителей должна покинуть Вашингтон на более чем трехнедельные каникулы в конце года.

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Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента-демократа и его семью в получении неправомерной выгоды от политических решений, в принятии которых Байден участвовал как вице-президент во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 гг. Они также обвиняют Министерство юстиции в неправомерном вмешательстве в расследование в отношении Байдена.

Кроме этого, обвиняют Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование в отношении сына Байдена, бизнесмена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает свою вину.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря встретится с главой Белого дома. Джо Байден примет украинского лидера в Белом доме во вторник, поскольку переговоры по соглашению о помощи Украине зашли в тупик в Конгрессе.

Визит, о котором Белый дом объявил в воскресенье, является третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. В последний раз он приезжал в США в сентябре.

11 декабря Зеленский встретился в США с министром обороны Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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