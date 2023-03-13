Пригожин захватит власть в приграничных с Украиной областях РФ: СМИ рассказали о новом страхе Кремля

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 10 марта провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, во время которого ему сообщили о новой опасности, которая может исходить от руководителя боевиков ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Как пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил Путину, что при текущих темпах от ЧВК Вагнера через полтора-два месяца ничего не останется. В этом случае Пригожин может попытаться захватить власть в некоторых регионах РФ.
"Среди прочего, по мнению Патрушева, Пригожин может попытаться объединить бывших и оставшихся действующих бойцов ЧВК под надуманным предлогом и, пользуясь имеющимися в его распоряжении ресурсами, организовать, вооружить и направить их на территорию России с целью захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь", - говорится в сообщении.
Патрушев якобы уже дал распоряжение контролировать контакты и передвижения бывших бойцов ЧВК.
Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны считают, что Путин использует большие потери ЧВК "Вагнер" под Бахмутом, отчеты о плохом моральном состоянии и военных преступлениях, чтобы отвлечь внимание населения РФ от подобных или, возможно, худших проблем в российских вооруженных силах.
Ранее руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в 2024 году планирует баллотироваться в президенты Украины. Об этом он рассказал в своем видеообращении, которое в Сети распространяют росСМИ.
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