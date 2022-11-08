Приютил и сделал предложение: пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке из Украины

Пресс-секретарь президента Чехии женился на украинке / parlamentnelisty.sk

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек женился на украинке, которая сбежала из Украины из-за войны. Он предоставил ей жилье в рамках помощи для беженцев. Об этом сообщает чешское издание Blesk.

Известно, что 43-летний Овчачек познакомился с украинкой весной, а на прошлой неделе они уже сыграли свадьбу. Сейчас влюбленные проводят медовый месяц в Чехии.

Как сообщает издание, у женщины есть сын дошкольного возраста от бывшего мужа.

Известно, что Очавчек является пресс-секретарем президента Чехии Милоша Земана с 2013 года.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - говорил чиновник.

До того президент Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда - 6,5 тысячи гривен.

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