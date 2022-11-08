Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМС

Игорь Бедзай / Думская

Украинский летчик-легенда Игорь Бедзай, заместитель командующего ВМС по авиации, погиб в ходе первого штурма украинскими защитниками острова Змеиный в начале мая.

Вертолет 49-летнего легендарного украинского летчика был сбит российскими оккупантами в небе над Одесской областью, когда он выполнял задачу прикрытия, пишет Украинская правда.

Сообщается, что все вертолеты, штурмовавшие остров, вернулись на базы. Вместе с тем в ходе этой операции общие потери Вооруженных сил Украины составили около 10 человек и один катер.

Что известно о летчике Бедзае

Он ранее был командиром 10-й Сакской бригады морской авиации ВМС. Еще при жизни о нем и его мастерстве ходили легенды.

Герой был уроженцем Николаева. В 2014 году, когда РФ оккупировала Крым, 10-я бригада морской авиации под руководством Бедзая стала единственным подразделением Вооруженных сил, сумевшим вывести с полуострова свою боевую технику.

Бедзай посмертно получил звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" (11 мая 2022 года) – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное служение украинскому народу.

Освобождение Змеиного

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в бою против российских захватчиков погиб заместитель командира эскадрильи-штурман авиационной эскадрильи майор Редькин Тарас Викторович (Кот).

Украинский пилот буквально несколько дней не дожил до своего 26-го дня рождения.

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